Приходите на «РобоФест»!

18 февраля в главном корпусе СФ БашГУ (пр.Ленина, 49) состоится региональный робототехнический фестиваль «РобоФест-Стерлитамак». Это региональный отбор, который проводится в рамках программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой фондом Олега Дерипаски «Вольное дело». Победители фестиваля отправятся в марте в Москву представлять нашу республику на Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2017». Команды ребят от 6 до 12 лет будут собирать роботов и программировать их согласно заданию. В рамках фестиваля состоится Республиканский конкурс творческих работ для детей в возрасте от 6 до 18 лет по робототехнике на тему «Роботы в вооружённых силах России», а также Республиканский чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика, мастер-классы по 3D-печати и виртуальной реальности. Вход зрителям открыт с 12 часов.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104