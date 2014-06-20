«ПРОсвет» дарит надежду

Открылся центр психологической помощи семьям с детьми-инвалидами

13 февраля в помещении юридической клиники «Правовой центр» (ул.Худайбердина, 91) состоялось открытие центра психологической помощи «ПРОсвет». Организаторы мероприятия – Совет депутатов ГО, Стерлитамакский филиал БашГУ, объединение врачей-эпилептологов и пациентов – приурочили его к Международному дню эпилепсии.

В нашем городе 819 семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Идея создания центра психологической помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, была озвучена в декабре прошлого года на круглом столе по обсуждению проблем, стоящих перед такими семьями. Депутатский корпус городского округа выступил с инициативой по организации центра, а учёные и преподаватели СФ БашГУ её поддержали.

– О таком центре в Стерлитамаке давно мечтали, – отметил глава администрации Владимир Куликов. – К этому мы шли в течение последних пяти лет. Надеемся, что деятельность центра реально облегчит жизнь родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь, как известно, чужих детей не бывает.

– Концепция оказания ранней помощи детям с особенностями и поддержки их родителей очень актуальна, – убеждена Милана Скоробогатова, уполномоченный по правам ребёнка по РБ. – Государство не всегда готово оказывать должную помощь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и сегодня должны развиваться все социально-психологические службы, ориентированные на поддержку семьи. Спасибо депутатам Стерлитамака за этот важный шаг навстречу родителям детей с особенностями. Ведь дети – единственные носители будущего. Когда-нибудь самая чистая вода, самая правильная еда, лучшие дома и самые светлые мысли будут доставаться нашим детям, а их права никогда не будут нарушаться.

Милана Скоробогатова также представила своего нового общественного помощника в Стерлитамаке – Рамилю Галимову, главного врача детского санатория «Нур» (на снимке).

Об особенностях лечения такого сложного заболевания, как эпилепсия, в своей презентации рассказала Гулиса Мусина, невролог-эпилептолог, руководитель объединения врачей-эпилептологов и пациентов города Стерлитамака. Она подчеркнула, что при проведении адекватного лечения эпилепсия излечима на 70 процентов, и представила лекарственные препараты 3-го и 4-го поколений.

С организацией, порядком работы центра родителей познакомила Лилия Абдуллина, декан факультета педагогики и психологии СФ БашГУ.

– Мы готовы оказывать бесплатную психологическую и консультативную помощь семьям с детьми-инвалидами, – сказала она. – Речь идёт о диагностике, обучении родителей тактике психологической поддержки детей в процессе их обучения в школе, тренингах и тематических семинарах для родителей, организации волонтёрской помощи. На сайте университета можно записаться на консультацию к нашим специалистам.

О возможности оказания экспресс-помощи родителям детей-инвалидов в области права рассказал Павел Алёшин, директор центра научных исследований и инноваций СФ БашГУ. Он представил родителям Елену Иванову – консультанта-специалиста юридической клиники «Правовой центр», куда семьи с особенными детьми смогут обращаться за правовой консультацией и помощью в составлении документов правового характера.

Также обсуждались вопросы организации клуба для родителей, особенностей образования детей-инвалидов, возможности проведения индивидуальных консультаций, психологического сопровождения и волонтёрской помощи семьям.

Уникальным опытом дистанционного обучения детей с особенностями развития поделилась с собравшимися педагог центра развития творчества детей и юношества Наиля Бахтиярова, представившая свой образовательный проект «Телепорт».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 16 февраля 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

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