Путешествие по Башкирии

Общероссийский познавательный телеканал «Страна» покажет телеочерки, снятые в рамках проекта «Культурный сезон. Путешествие по Башкирии». Главная цель проекта – показать интересные туристические маршруты и живописные места не только родной республики, России, но и других стран с их богатой историей и культурой.

«В федеральном эфире будут показаны первые 11 выпусков в авторской редакции, а также выпуски, которые будут отсняты в будущем», – сообщила руководитель телеканала «Россия. Культура. Башкортостан», автор проекта Айгуль Кантюкова. По её словам, «продюсеры канала «Страна» отметили высокое качество, с которым сняты и смонтированы все серии «Культурного сезона…», где во время съёмок применяются различные технические возможности, включая аэросъёмку».

Все выпуски проекта «Культурный сезон. Путешествие по Башкирии» доступны на официальном сайте программы, а также на портале регионального филиала ВГТРК.

«Башинформ»

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