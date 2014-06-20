«Работа для меня – всё»

Есть люди, глядя на которых понимаешь, как срабатывает эффект зеркала. Когда смотришь на мир с доброжелательной улыбкой, то и он улыбается тебе в ответ. А если взгляд твой мрачен и подозрителен, то и окружающие относятся к тебе с опаской.

Зоя Сергеевна Липатова работает в медицине без малого пятьдесят лет. И за это время не только не разочаровалась в людях и в своей профессии, а, наоборот, окончательно утвердилась в правильности сделанного когда-то выбора.

ОТ ПОСТОВОЙ ДО СТАРШЕЙ СЕСТРЫ

Зое Сергеевне 66 лет. Но она до сих пор на посту – у старшей медсестры офтальмологического отделения городской больницы № 3 хватает работы. Единственное в городе глазное отделение действует как межрайонное, нагрузка здесь повышенная: запись в отделение – на полгода вперёд, а на 30 коек приходится 42 больных.

На старшей сестре отделения – и обеспечение всеми медикаментами, оборудованием, расходными материалами, и контроль за работой и обучением сестёр, и чисто хозяйственные заботы. Липатова любит дело, которому посвятила всю жизнь. Несколько лет трудилась акушеркой в железнодорожной больнице. В глазном отделении больницы завода СК она начала работать в 1980 году, была аппаратной, постовой медсестрой, а через девять лет её назначили старшей. Шесть лет назад вместе с родным отделением она перебралась в горбольницу № 3.

– Отделение у нас уникальное, – рассказывает Зоя Сергеевна. – Мы единственные в городе, кто в условиях стационара оказывает взрослым и детям консервативную и оперативную помощь при заболеваниях и травмах глаза.

Кстати, по городу ходят слухи о якобы скором закрытии глазного отделения. И сотрудники отделения, и главный врач больницы Ришат Равилович Абдуллин утверждают, что для них нет никаких оснований – офтальмологические койки в городе будут сохранены.

Липатова из тех, кто просто одержим работой. По утрам она приходит в свой кабинет за час до начала рабочего дня. Вечером покидает свой пост самой последней. И в отпуске нет- нет, да и заглянет в своё родное отделение.

– Коллектив у нас замечательный, – улыбается Зоя Сергеевна, – большая часть сестёр работает здесь с самого начала. Честно говоря, я не мыслю своей жизни без работы. Мне не деньги нужны, а общение. Люблю людей, люблю быть им полезной.

В прошлом году в Уфе Зое Сергеевне Липатовой вручили медаль «За безупречный труд в здравоохранении».

ЗОЯ ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ

Профессию она выбрала почти случайно. Уроженка Айгулево, Зоя вместе с подружкой поехала в Стерлитамак поступать в медучилище. Конкурс туда был тогда 7 человек на место. В аттестате у девушки были две четвёрки, пришлось сдавать экзамены. Она всё выдержала и была принята.

– Отец вернулся с фронта инвалидом, он умер, когда я на первом курсе училась, – вспоминает Липатова. – И мама после болезни долго не работала. Нас у неё четверо, я – старшая. Стипендию я получала 20 рублей, за отца нам пенсию платили 36 рублей. Мама из сил выбивалась, чтобы нас поднять. Чтобы платить в городе за квартиру, я стала вязать шапки, чулки, носки на продажу. Так и жили. До сих пор, кстати, шали вяжу.

Зоя Сергеевна с большой теплотой рассказывает о своих близких. О бабушках-долгожительницах: бабушка Акулина со стороны отца прожила 98 лет, бабушка Агафья со стороны мамы – 106 лет.

– Когда мои родители стали жить вместе, у них трое первенцев один за другим умерли, – рассказывает моя собеседница. – Тогда бабушка посоветовала назвать следующего ребёнка именем отца или матери, в зависимости от пола. Родилась я. И стала Зоей, как моя мама. Больше у нас в семье дети не умирали.

– А вы знаете, что означает ваше имя? – спрашиваю Липатову.

– Да. Зоя значит жизнь.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 10 февраля 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104