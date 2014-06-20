Радик Ишмуратов: «О патриотизме говорить не устану!»

С председателем совета ветеранов боевых действий АО «Башкирская содовая компания» Радиком Раисовичем Ишмуратовым в очередной раз мы встретились у стелы воинам-интернационалистам.

Стерлитамак– Традиционно 15 февраля – в День вывода советских войск из Афганистана – мы приходим сюда, чтобы вспомнить своих погибших товарищей, исполняем святой долг перед ними и их престарелыми родителями. Как же приятно сегодня видеть рядом с ветеранами-афганцами подростков, молодых людей, пришедших с цветами!

Я призывался в армию в мае 1979 года. И радовался, что попал в 103-ю дивизию ВДВ: мой старший друг, к тому времени отслуживший в «войсках дяди Васи», сумел и меня настроить… А в декабре мы уже были в Афгане!

Да, ещё с первой нашей встречи в музее трудовой славы АО «Сода», где Радик с друзьями оформлял специальную экспозицию, посвящённую воинам-интернационалистам, помню, что служил он в одном полку с Алексеем Ропотовым, который первым из наших земляков погиб на той войне. «Алексей погиб в первой нашей войсковой операции 25 мая, – рассказывал тогда Радик Раисович, – меня же тяжело ранили 20 августа 1980 года. Побежал, чтобы товарища раненого из-под обстрела вынести, но и самого меня накрыло; спасибо – спасли ребята нас обоих. Мы своих никогда не бросали!».

Ещё до армии начав трудиться киповцем на «Соде», Радик вернулся после службы на прежнее место работы. «У меня в трудовой книжке запись о трудоустройстве всего одна, а книжка пухлая», – улыбается мой собеседник и поясняет: за счёт всяких поощрений.

– Благодаря армии в целом и Афгану в частности, мы рано повзрослели, стали серьёзнее относиться к жизни, научились ценить жизнь, дружбу. Ну, скажите, разве я мог, пройдя войну, оставаться в стороне от патриотической работы? В школах, в колледжах мы проводим «Уроки мужества». Летом в оздоровительных загородных лагерях «Спутник», «Колос» Стерлитамакского района, «Дружба» Мелеузовского района в каждую смену организуем военно-спортивную игру «Зарница». Всегда работаем в лагере для «трудных» подростков «Юный спецназовец». Тесно сотрудничаем с центром внешкольной работы «Надежда». Именно сотрудничаем, потому что ребята участвуют во многих наших мероприятиях с номерами художественной самодеятельности.

Сейчас многие подростки по разным причинам предоставлены сами себе, обделены вниманием родителей. Вот с такими мы и стараемся больше общаться. Кстати, из этих-то ребят вырастают хорошие солдаты. Возможно, это результат нашей работы.

– И как вам патриотический настрой сегодняшней молодёжи?

– Знаете, я рос и призывался в разгар холодной войны. Мои сверстники от армии не косили! Такой же подъём патриотических настроений я наблюдаю сегодня. В военных училищах конкурс – по несколько человек на одно место.

Мы проводим немало массовых мероприятий: в память боевых товарищей организуем различные спортивные соревнования, турниры; например, среди команд подразделений акционерных обществ БСК, «ХельдербергЦемент Рус», «Сырьевая компания» проходит турнир по футболу; турнир волейболистов среди команд подшефных учебных заведений давно обрёл статус городского, как и соревнования борцов. Всегда приглашаем на подобные события почётных гостей – родителей погибших солдат; так вы бы видели, с каким уважением все их встречают! Нет, смело можно говорить о возрождении патриотизма.

– Вашими стараниями…

– Благодаря общим усилиям, политике Президента нашей страны В.В.Путина, работе министра обороны С.К.Шойгу, их решительным действиям, возрождению воинской славы России!

Да, мы свой вклад вносим. Вот сегодня делегация нашего совета поехала к подросткам в колонию для несовершеннолетних. Готовим к обновлению музейную экспозицию, посвящённую воинам-интернационалистам. Собираемся обновить в городских троллейбусах памятные доски, посвящённые нашим погибшим ребятам; есть идея оборудовать новый троллейбус, в котором будут их портреты.

– Профсоюзная работа не мешает?

– Конечно, помогает. Помогают и коллеги по профкому, и руководители предприятия. Тот же председатель профкома, а теперь председатель территориального координационного совета объединения профсоюзов Стерлитамака Тагир Рауфович Гайткулов, или заместитель директора АО «БСК» по организационной и кадровой политике Владимир Борисович Ануфриев, например, и идею поддержат, и совет дадут дельный; помогают морально и материально (у нашего совета есть свои средства, но совсем небольшие…).

Активно и эффективно работают все члены нашего ветеранского совета, в особенности товарищи по оружию – сменный мастер электроцеха Урал Юлбарисов, электрогазосварщик Леонид Маковеев, заместитель председателя профсоюзного комитета АО «БСК» Радис Гареев, который, кстати, в армии, в учебном центре в своё время готовил бортстрелков для военно-транспортных ИЛ-76.

– У вас ведь и сыновья уже отслужили?

– Да. Старший Радмир – в войсках МЧС, младший Марат – в спецназе. Я их целенаправленно к армии готовил. Приучая к спорту, рассказывал, как в Афгане гонял солдат наш ротный: у меня, снайпера, выкладка с боезапасом при этом достигала пятидесяти килограммов! Уверен в огромных потенциальных возможностях молодого поколения россиян, наших Вооружённых сил; важно никогда не считать себя побеждёнными, быть готовыми защищать Отечество и любить свою Родину!

Беседовал Олег ПЕРШИН

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