Разнообразие студенческих талантов

Известный конкурс – по новым правилам

«Студент года» изменил свой формат. В этом году конкурс, выиграть который мечтало не одно поколение молодёжи, было не узнать. Теперь вместо привычных презентаций и выступлений, нередко с поддержкой всех творческих сил учебного заведения, триумфаторов выбирали заочно. Жюри рассматривало присланные заявки и проекты от кандидатов в «самые-самые» и определяло победителей. Чествование лучших представителей студенчества недавно состоялось в ГДК.

– Мы перестроили конкурс под общероссийские стандарты, – говорит его организатор, начальник отдела по молодёжной политике администрации города Азат Кускильдин. – У нас по-прежнему студенты вузов и учреждений профессионального образования (колледжей) разведены по разным категориям. Правда, номинаций стало больше: «Молодой учёный», «Доброволец», «Спортсмен», «Общественник» и другие. Студенты выполняли работы по выбранным направлениям, жюри их оценивало. Победителей мы будем готовить на республиканский этап Всероссийского конкурса «Студент года – 2017». Хотелось, чтобы ребята смогли достойно представить город и на федеральном уровне.

В большом зале ГДК, где за участников переживают их однокурсники и преподаватели, на сцену поднимаются претенденты. Имена счастливчиков объявляют те, кто имеет непосредственное отношение к номинациям. К примеру, лучших молодых учёных поздравлял доцент СФ УГНТУ Олег Каримов, а добровольцев года – руководитель городского волонтёрского корпуса Людмила Мальцева. В перерывах между награждениями студентов балуют зажигательными песнями, экстремальными танцами, брейк-дансом.

Третьекурсница филиала УГАТУ Ольга Кириллова стала лучшим молодым учёным. Девушка учится по специальности «Прикладная информатика».

– Со школы привыкла делать всё по максимуму, – признаётся Ольга. – В вузе начала разрабатывать тему информационной компетентности студентов, писать научные работы. Мне интересно учиться – каждый новый семестр мы осваиваем новый язык программирования. К тому же, наши преподаватели так увлекательно об этом рассказывают! В будущем хотелось бы заниматься вёрсткой сайтов – это перспективное и творческое направление.

Семён Жидяев из колледжа строительства и профессиональных технологий (СКСиПТ) уверен, что заслуженное им Гран-при конкурса – это адекватная оценка его труда на протяжении нескольких лет. Юноша выступает за колледж в творческих и спортивных мероприятиях. Но главной победой он считает участие в эстафете огня Олимпийских игр Сочи.

Инициативные, весёлые и танцующие, умные и трудолюбивые, деятельные и отзывчивые – студенты разнообразно проявляют себя, выискивая верную тропу в своей жизни. Пожелаем им всем успеха!

Итоги муниципального этапа «Студент года – 2017»: в номинации «Молодой учёный» победили Артём Голубничий из СФ БашГУ и Ольга Кириллова (филиал УГАТУ). В номинации «Творческая личность» первенствовали Диана Гафарова (СФ БашГУ) и Никита Курунов (СКСиПТ). Спортсменами года были признаны Виктория Арсланбаева (СФ БашГУ), Азат Карачурин (СИФК) и Святослав Тимофеев (СХТК). В номинации «Доброволец» не было равных Полине Афанасьевой (СФ БашГУ), Мадине Джураевой (медколледж), Альбине Батыршиной (СХТК). Общественницами года стали Дарья Суркова (СФ УГНТУ) и Алина Галиева (колледж физической культуры, управления и сервиса). Лучшим иностранным студентом признали Бурмакан Сапарбекову из СФ БашГУ. Номинацию «Студенческий лидер» выиграли Роман Белоусов (СИФК) и Кристина Кузнецова (СМПК). Гран-при «Студент года – 2017» достались Сергею Хисматуллину (СФ БашГУ) и Семёну Жидяеву (СКСиПТ). Лучшие студенческие творческие коллективы – студия танца «Эксклюзив» (руководитель Маргарита Самоделкина (СМПК)) и театральная студия «Крылья» (СПТК), руководитель – Полина Прусова.

С.КРАСНИЦКИЙ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104