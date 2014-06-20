Разве это было зря?

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Десять лет, с 1979-го по 1989-й, 40-я армия СССР провела в сопредельном государстве – Афганистане. По официальной статистике, наши потери составили 15 тысяч человек убитыми. Их семьи в России и бывших республиках страны содрогнулись, а некоторые так и не оправились от горя. Ранения, тиф, желтуха, малярия и другие инфекционные заболевания, уничтоженная боевая техника – всё это печальные реалии прошедшей войны. Но были и положительные моменты. К сожалению, ценой жизней и увечий накапливался новый боевой опыт.

Достаточно посмотреть снимки начала, середины и конца войны. Вначале армия обута в кирзовые сапоги, здорово выручавшие в годы Великой Отечественной войны, потом – в берцы, а в конце самые боевые подразделения ходили в кроссовках. Это не дань моде и не прихоть солдат, а жизненная необходимость – при соприкосновении с противопехотной миной нога, обутая в кирзовый сапог, отрывалась чуть выше голенища, при ходьбе в берцах ударная волна тоже била несколько выше верха обуви, поэтому самыми безопасными оказались кроссовки – отрывало ступню.

Именно в Афганистане стало очевидно, что армия готовилась воевать в Европе и не очень комфортно чувствует себя в горах. Поэтому модернизировались техника и вооружение. На вертолёты ставились более мощные моторы, разрабатывалась и устанавливалась защита от американских «стингеров», ставших в руках моджахедов на некоторое время грозой всей советской авиации в Афганистане.

Вспомните БТР-60, на котором десантный люк располагался сверху, чем ставил под удар выпрыгивавшую через него пехоту. Этот нюанс был учтён после боевых действий в Афганистане. Люк на БТР-80 расположен сбоку. Правда, и здесь десантирование не всегда было удачным – иногда бойцы оказывались под колёсами, поэтому вскоре появилась и выдвижная подножка, сделавшая десантирование безопасным. Не подходили для суровых реалий афганской войны и броня БТР-60, и слабые карбюраторные моторы, часто перегревавшиеся в условиях гор.

Наши танки сейчас – лучшие в мире, в том числе и благодаря опыту войны в Афганистане. Недавно турецкая армия в бою с ИГИЛ (запрещённой в России) потеряла почти одновременно десять «леопардов» – танков немецкого производства, стоящих на вооружении многих стран НАТО. Эти широко разрекламированные, но не имевшие боевого применения машины были уничтожены при штурме сирийского города Эль-Баба обычными гранатомётами. Не хуже немецкого «леопарда» горит хвалёный американский танк «абрамс».

Конечно, много шума в европейской и американской прессе наделала история с российским танком Т-90, подбитым в Сирии. Но, по словам авторитетных российских экспертов, машина пострадала лишь потому, что экипаж (кстати, сирийский, а не российский) расслабился и не включил противоударную защиту. Никто из экипажа не пострадал – сирийские танкисты успели эвакуироваться.

Боевые офицеры, прошедшие Афганистан, успешно служили потом внутри страны, нередко переходя в другие, родственные, рода войск. К примеру, десантно-штурмовым батальоном 336-й бригады морской пехоты в середине 80-х командовал гвардии майор Юрченко – кавалер ордена Красной Звезды, воевавший в Афганистане в воздушно-десантных войсках. Никто тогда не мог и предполагать, что спустя десять лет двум батальонам бригады придётся воевать уже внутри страны. В двух чеченских войнах они потеряют 46 человек убитыми. На потерях сказались многие факторы – спешное доукомплектование батальонов матросами подводных и надводных кораблей, подготовка к боям в условиях открытой береговой местности, а отнюдь не в городах. Но потери, вероятно, были бы ещё большими, если бы не опыт офицеров- десантников, прошедших Афганистан (правда, и среди них будут потери в Чечне). У морпехов в ЧР не будет пленных и пропавших без вести. Несколько человек из группировки МП в Чечне, причём со всех флотов, получат звания Героев России, многие – ордена и медали.

Недавно в Стерлитамаке побывал полковник запаса Александр Ерохин, возглавляющий сейчас департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе города Новосибирска. Участник двух войн, Александр Афанасьевич вспоминал, что на БМП-2 переучивался уже в Афганистане (в военном училище практиковались на предшественнице – БМП-1). Бывшие подчинённые отзываются о нём как об исключительно грамотном и заботливом командире. Это заметно и сейчас, даже в обычной русской бане – разогревшись в парилке, мы с разбега прыгали в ледяную воду пруда. А Александр Афанасьевич доходчиво объяснял, что делать этого не следует – сосуды могут не выдержать резкой перегрузки, и очень даже возможен печальный исход. Ерохин на собственном примере показывал, как нужно входить в холодную воду – медленно.

Говорят, таким он был и в Афганистане. Сергей Онищенко (в 1985 году – сержант мотострелковой бригады) вспоминал об одном учебно-тактическом занятии – почти как в фильме «9 рота» – нужно было обойти условного противника, закрепившегося на высоте. Сержант повёл свою группу по неожиданному маршруту – в сторону границы с Пакистаном и зашёл-таки в спину командиру роты, забросав его камнями.

– Молодец, хохол, – похвалил тогда Ерохин сержанта, – ещё раз так сделаешь – убью (в том смысле, что при учебном обходе условного противника запросто можно было нарваться на реальных духов и понести ничем не оправданные потери).

В Чечне с Ерохиным советовались командиры стоявших рядом спецподразделений, старавшиеся держаться с ним плечом к плечу – боевой опыт в таких условиях виден сразу, и очень ценен.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 15 февраля 2017 года)

Алексей МАТВЕЕВ

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