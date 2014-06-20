Рустэм Хамитов: «Наша задача – помогать молодым»

16 февраля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на расширенном заседании коллегии Министерства молодёжной политики и спорта республики.

– Наша с вами задача – помогать молодым во всех вопросах, начиная с учёбы, продолжая трудоустройством и заканчивая семейными делами: жильё, заработная плата, развитие, карьера, социальные лифты и т.д., – сказал руководитель республики. – Молодёжь является нашим будущим. В республике – 1 млн молодых людей. Это наша основа, наш завтрашний день.

Глава региона отметил, что Министерство молодёжной политики и спорта должно быть центром межведомственной координации, работы в муниципалитетах по созданию условий для профессиональной, социальной, творческой самореализации молодёжи. В числе важных задач ведомства – разработка новой программы молодёжной политики Республики Башкортостан, поскольку срок действия предыдущего документа заканчивается в этом году.

– Нам нужен новый документ с чётко обозначенными современными подходами и главное – механизмами их реализации, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Приоритеты,

конечно же, – молодая семья, о которой мы сегодня много говорим, жильё для молодых, качественное образование, трудоустройство, экономическая самостоятельность, развитие инновационной и научной активности, творческих талантов, сбережение здоровья, профилактика негативных процессов в молодёжной среде, патриотическое воспитание, противодействие экстремизму, поддержка молодёжных движений и объединений, формирование благоприятной информационной атмосферы.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Лебедева вручила представителю студенческих отрядов Ирине Сухаревой сертификат на участие в презентации Республики Башкортостан в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

«Башинформ»

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