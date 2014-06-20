С повязками на рукавах

В охране правопорядка участвуют дружинники

С раннего детства наши действия разделяются на добровольные и те, для выполнения которых необходимо перебороть себя. С возрастом воображаемый список дел, разделённый надвое, усложняется и увеличивается, а наше отношение к добровольному труду меняется в зависимости от окружающей обстановки.

Разумеется, люди всегда готовы делать добровольно то, что им нравится или принесёт значительные дивиденды в будущем. Можно ли по своей воле помогать сотрудникам МВД обеспечивать покой в городе? Участники добровольных народных дружин в этом не сомневаются.

Недавно городской штаб ДНД подвёл итоги 2016 года. О результатах и проблемах дружинников нам рассказал инспектор штаба Аниф Шакирович Ибрагимов.

– В прошлом году члены ДНД вместе с полицией участвовали в 109 оперативно-профилактических мероприятиях и рейдах по охране общественного порядка, – сообщил Ибрагимов. – Дружинники выходят на закреплённые территории ежедневно в будние дни с 19 до 22 часов. Основная наша работа – совместное дежурство с участковыми уполномоченными, обход, посещение семейных скандалистов, проверка подъездов и чердаков. Городской штаб ДНД поддерживает связь с руководством предприятий и УВД, участковыми уполномоченными. Вся информация о дежурствах фиксируется документально.

– Какие проблемы вас беспокоят?

– К сожалению, не все руководители предприятий согласны выделять технику и людей. Многие категорически отказываются, не до конца понимая важность профилактической работы ДНД. При этом наша деятельность регламентирована федеральным и региональным законами, принятыми в 2014 и 2015 годах соответственно. А в ноябре прошлого года утверждено постановление, в котором расписан график дежурств организаций и предприятий различных форм собственности на 2017-18 годы. Эти нормативные акты размещены на сайте администрации города.

Кроме того, из-за ликвидации и банкротства 35 предприятий были сняты с учёта. Правда, выручают добросовестные руководители. Не первый год активно участвуют в охране правопорядка сотрудники ЧОП, АО «Красный пролетарий», ГБУЗ РБ «Санитарный автотранспорт», МУП «Электросети», ФКП «Авангард» и другие. Большое им всем спасибо!

Трудности ещё и в том, что сокращается количество участковых пунктов полиции. Из 19 опорных пунктов стационарные телефоны работают лишь в 11. Да, участковым можно позвонить по мобильной связи, но старикам, которые стали жертвами или свидетелями преступлений, гораздо проще воспользоваться привычным городским номером.

– Имеют ли право дружинники применять физическую силу, и поощряются ли они за свой безвозмездный труд?

– Закон не запрещает физическое воздействие на правонарушителей, например, при угрозе жизни и здоровью. Однако на практике такое происходит крайне редко. Мы выдаём членам ДНД повязки и удостоверения установленного образца, которые они обязаны предъявлять при обращении к гражданам.

Удостоверение также позволяет бесплатно ездить на троллейбусах и автобусах (кроме маршрутных такси), но только во время дежурств. Членам ДНД возможна прибавка 10 дней к отпуску без оплаты, но это – на усмотрение руководителя. Со своей стороны, городской штаб поощрил 18 наиболее отличившихся дружинников. Они дежурили в праздники, помогали полиции в обеспечении порядка на культурно-массовых мероприятиях.

– Аниф Шакирович, вы давно занимаетесь организацией добровольных народных дружин?

– С 1995 года, когда вышел на пенсию. До этого работал в органах МВД. В середине 90-х по всей России ДНД расформировали. Стерлитамак был одним из немногих городов, сохранивших народные дружины. Благодаря поддержке администрации, мы продолжали выполнять свои функции. Как выяснилось – не зря, после принятия Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» систему ДНД начали реанимировать. А у нас она уже была и, надеюсь, будет действовать.

Языком цифр: в 2016-м на дежурство в закреплённые микрорайоны выходили 8724 человека и 935 единиц автотранспорта. К охране общественного порядка привлечены 354 предприятия и организации, 25 из них допустили срывы дежурств. Совместно с МВД дружинники задержали 3138 правонарушителей. Из них 1424 – за появление в нетрезвом состоянии в общественных местах, 379 – за мелкое хулиганство.

Беседовал Н.ВАВИЛОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104