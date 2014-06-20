С весной к нам приходит любовь

Из-за сакральности нежных чувств у башкир ранее не было принято праздновать День любви. Но современная молодёжь живёт в новых условиях: ей прежде всего и адресован романтический светский праздник «Етегән».

Связан он с башкирской легендой о любви и верности семи девушек. Известны несколько вариантов этой легенды. По одной из них, девушки после гибели своих любимых – женихов и мужей – в неравной битве встали на защиту своего рода, родной земли. Трагична была их судьба, однако защитить свой кров они сумели. После смерти все семь девушек вознеслись на небеса. Так, согласно легенде, появилось созвездие Большой Медведицы – Етегәнйондоз. Это созвездие – символ праздника, пожелание, чтоб звезда наша всегда светила высоко в небе. По мотивам легенды в 2014 году был создан художественно-музыкальный фильм «Етегән» (режиссёр – А.Юмагулов).

Башкирский светский праздник «Етегән» несёт в себе возрождение вечных, общечеловеческих ценностей: любви и верности, семьи и брака, как и народно-православный, светский праздник – День Петра и Февронии, который отмечается в России с 2008 года.

Учредитель и организатор праздника – Стерлитамакское отделение МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир». Он проводится совместно с отделом по молодёжной политике и отделом культуры администрации городского округа. Праздник призван способствовать формированию основ нравственно-эстетической культуры через приобщение к исторической памяти, истокам народной башкирской культуры; содействовать созданию и укреплению семьи, усилению её роли в эстетическом, нравственном и духовном воспитании подрастающего поколения.

«Етегән» проводится 1 марта – в первый день весны. Ведь когда приходит весна, в сердцах просыпается любовь. Праздник начнётся в 15 часов в центре башкирско-татарской литературы им. А.Инана (ул.Дружбы, 37 «а»), где в течение полутора часов будет работать литературное кафе «Башкирская поэзия. Стихи о любви». В 17 часов на площади перед зданием театрально-концертного объединения состоится танцевальный флешмоб, после чего в воздух поднимутся гелиевые шары. С 17.20 до 21 часа в театрально-концертном объединении пройдёт тематическая концертно-развлекательная программа «Етегән» с участием творческих коллективов города и отдельных исполнителей.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104