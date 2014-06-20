«Салават Юлаев» – жив!»

Хоккейная команда республики сразится за Кубок Гагарина

Хоккей в республике любят. При этом некоторые болеют не за «Салават Юлаев» – хоккейную команду республики, а за другие клубы, к примеру, казанский «Ак Барс».

Наблюдать за игрой соседей – всегда увлекательное зрелище. Обе команды становились обладателями Кубка Гагарина – «Ак Барс» – дважды, «Салават Юлаев» – один раз. Они – принципиальные соперники, и вырвать победу в игре считается делом чести.

Матч, который прошёл 14 февраля, ещё до начала обещал быть интересным. Причина – непростое положение «Салавата Юлаева»: высокобюджетный клуб впервые за много лет с трудом пробирается в раунд плей-офф. Только ленивый спортивный комментатор не написал и не высказался на эту тему. «Салават Юлаев» оказался заклёванным хоккейным сообществом и, главное, – своими болельщиками.

Причину неудач многие видят в главном тренере: Игорь Захаркин не справляется, прозвучали слова о необходимой помощи Вячеслава Быкова, работавшем с ним в тандеме.

И перед началом матча, который проходил в «Уфа-Арене», болельщики республиканской команды не скрывали скептицизма и с сожалением признавали, что не верят на выход в плей-офф. Несмотря на пессимизм, трибуны комплекса заполнились до отказа – свыше 8 тысяч зрителей. В фойе – не пройти, люди пришли семьями, с друзьями, многие в свитерах, шарфах, бейсболках клуба. Те, кто не успел приобрести одежду с символикой, осаждали прилавки фирменных киосков.

На комментаторских позициях расположились десятки камер: игру освещали республиканские СМИ, приехала съёмочная группа канала «Матч».

Крепкие ребята из ОМОНа следили за порядком. Служба охраны тщательно, с металлоискателями, осматривала не только болельщиков, но и журналистов, жён и подруг хоккеистов. К служебному входу подъезжали курьеры с охапками алых роз и воздушными шарами в форме сердечек. Журналисты удивлялись: «Кому цветы – не хоккеистам же?».

Радует, что каждая хоккейных игра – не только состязание известных спортсменов, но и шоу. Организаторы устраивают настоящий праздник для зрителей: короткие, но красочные выступления фигуристов на льду, конкурсы «Поцелуйчики», «Обнимашки», подарки по абонементам. Болельщики объединяются и становятся единой семьёй. Редко где услышишь, как восемь тысяч голосов скандируют: «Салават!», а в этот раз на фан-секторе уфимской команды растянули многометровый плакат с надписью в поддержку клуба.

Фанаты «Ак Барса» на игру не приехали по рекомендации руководства клуба. Причиной стал инцидент в Казани на прошлом матче команд, где завязалась драка. Но сектор казанцев на трибуне не пустовал – болельщики клуба, живущие в республике, объединились, и, как могли, поддерживали своих.

Символично, что первое вбрасывание шайбы сделал мальчик, которому в рамках благотворительной акции фонда «Мархамат» любители хоккея приобрели слуховой аппарат.

Первый период матча оказался результативным – уфимцы открывают счёт и забивают три шайбы, казанцы – одну.

В паузах журналисты получают ответ на вопрос про розы – игра проводилась в День Святого Валентина. На мониторах показывают, как молодой человек, сидящий на трибуне, делает предложение девушке и дарит цветы. Чуть позже просьба выйти замуж прозвучала уже на льду. Парень встал на колено и попросил руки возлюбленной. Не обошли признания в любви и девушек из танцевальной группы – одной из них поклонник подарил букет.

Перед началом второго периода настроение у болельщиков уже приподнятое. Эдгар Габитов и Вячеслав Галеев – преданные фанаты клуба – приехали из Давлеканово и Чишминского района. Матчи в Уфе не пропускают и стараются бывать на выездных играх. Спрашиваю, как удаётся преданно «болеть», для этого нужны не только желание, но и время, и деньги.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 22 февраля 2017 года)

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104