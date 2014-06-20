Шаг навстречу

Рейд городской общественной палаты

Проблемы адаптации инвалидов и других маломобильных групп населения в условиях современного города в Стерлитамаке в последнее время решаются довольно успешно. Но вопросы ещё остаются. Насколько наши лечебные учреждения оборудованы всем необходимым для того, чтобы колясочник или слабовидящий человек чувствовали себя в больничных стенах комфортно и безопасно? На этот вопрос попытались найти ответ члены общественной палаты Стерлитамака, которые совместно с представителями прокуратуры и Роспотребнадзора провели рейд по доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья поликлиники и стационара клинической больницы № 1.

Члены общественной палаты Оксана Баязитова и Радик Халитов, представляющие общественную организацию инвалидов «Инициатива» и городское отделение Всероссийского общества инвалидов, о проблемах маломобильного населения знают не понаслышке. Поэтому именно им в первую очередь предстояло оценить уровень доступности структурно-функциональных зон и элементов зданий поликлиники и стационара КБ № 1. В рейде также участвовали заместитель руководителя городской общественной палаты Г.Л.Хаиткулов, член общественных палат РБ и города Стерлитамака, председатель комиссии по здравоохранению, образованию и спорту З.Р.Хайбуллина, представитель Роспотребнадзора А.Р.Халикова, старший помощник прокурора Э.Р.Сагидуллина, депутат Совета ГО В.В.Петров, председатель местного отделения ВОС Н.Т.Мамаджанов.

Участников рейда сопровождала начальник технического отдела КБ № 1 Т.Б.Барменкова. В ходе проверки выяснилось, что часть отделений медицинского учреждения оснащена пандусами и специальными поручнями, среди них – приёмное, акушерское, неврологическое, радиологическое отделения. На первом этаже стационара имеются посадочная площадка, один пассажирский и два медицинских лифта для маломобильных групп пациентов.

Пешеходный переход напротив поликлиники оборудован звуковым сигналом. На входе в стационар и поликлинику установлены кнопки вызова сотрудников. В поликлинике на первом этаже располагается отдельный кабинет, предназначенный для обслуживания маломобильных больных. Все медработники, включая врачей и лаборантов, спускаются к такому пациенту для оказания медицинской помощи. В поликлинике есть лестничный подъёмник на случай, если выйдет из строя пассажирский лифт.

Участники рейда побывали в неврологическом отделении больницы, где уже проведены ремонтно-строительные работы, в том числе установлены поручни в коридоре и санитарных комнатах. Однако было отмечено, что не везде дверные проёмы в туалетных комнатах позволяют самостоятельно въехать туда пациенту на коляске. Кроме того, для ориентирования в отделении людей с отсутствием или частичной потерей зрения необходимы тактильные указатели (надписи по Брайлю). Лифты не оборудованы речевым сопровождением, нет цветовой контрастности ступенек на лестницах.

Пандус, которым снабжён вход в поликлинику, по мнению инвалидов-колясочников, крутоват, а в зимнее время он становится скользким, что может привести к травме. Парковка для инвалидов у лечебного учреждения оборудована по всем правилам, но она занята посторонними автомобилями.

В регистратуре поликлиники отсутствуют окна для пациентов на колясках и людей маленького роста, что затрудняет их общение с регистратором.

Планами по дальнейшему оснащению зданий больницы и прилегающих к ним территорий средствами доступности для маломобильного населения с участниками рейда поделился главный врач КБ № 1 А.М.Курбангалеев. Он, в частности, отметил, что реализация программы «Доступная среда» будет продолжаться, несмотря на трудности с финансированием. Уже составлен проект и подготовлена смета по установке навигации во всей больнице. Практически решён вопрос с городским травматологическим пунктом, которому передано помещение аптеки на первом этаже, где будет установлен недавно приобретённый новый рентгеновский аппарат. В новом режиме травмпункт заработает уже этой весной. Продолжатся ремонтные работы в отделениях КБ № 1 с учётом требований доступности для маломобильных групп населения.

Члены общественной палаты продолжат обследование медицинских учреждений города на предмет доступности инвалидам. Уже в следующую пятницу запланирован рейд в городскую больницу № 3.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104