«Широкая Масленица – 2017»

26 февраля приглашаем гостей и жителей Стерлитамака на праздник «Широкая Масленица», который состоится на площади Городского дворца культуры. С 11 до 16 часов пройдёт традиционная выставка-ярмарка продовольственных товаров, изделий и сувениров от мастеров народных промыслов, катание на лошадях и аттракционах. Также в 11 часов начнётся игровая программа «Боярыня-Масленица», где публике предложат старинные русские игры, забавы, викторины. В 12 часов праздник продолжит театрализованная концертная программа творческих коллективов.

Внимание! В преддверии праздника объявляется конкурс среди горожан на самые вкусные блины, пироги и лучшую «Масленицу» (костюм и короткая самопрезентация). Итоги конкурсов будут подведены 26 февраля в 10 часов в кабинете № 213 ГДК.

Справки по телефону 24-04-29 и в методкабинете ГДК № 213.

Отдел культуры

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104