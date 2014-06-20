Шукшин по-башкирски

У нас в гостях – Салаватский драмтеатр

Гости Стерлитамака с удивлением отмечают, что в городе всё время происходят различные мероприятия. Рождается желание посетить картинную галерею, сходить в театр, почувствовать теплоту и атмосферу башкирской сцены в Стерлитамакском государственном театрально-концертном объединении.

На днях стало известно о гастролях Салаватского государственного башкирского драматического театра. Как соседи могут влюбить в себя местных зрителей – об этом шла речь на недавней пресс-конференции.

Гости в лице управляющего творческим коллективом Рустама Фазылова, актрисы Лианы Нигматуллиной и заслуженного артиста Республики Башкортостан Фатиха Кульсарина начали свой рассказ с истории создания своего театра. Рождённый как Аургазинский колхозно-совхозный театр, он очень близок и Стерлитамакскому башкирскому театру. А осенью этого года гости будут открывать свой 85-й сезон.

В театре гордятся не только прошлым, но и думают о будущем. Недавно создали детскую театральную студию «Арлекин», благодаря которой открываются новые таланты и растёт интерес к творчеству среди детей. Не забывают и о воспитании молодёжи, пополняя репертуар. Одна из таких работ – спектакль на антинаркотическую тему «Game Over» («Конец игры»), после просмотра которого зрители аплодируют стоя.

Несколько лет подряд актёры навещают семьи с детьми-инвалидами, чтобы вручить им новогодние подарки. В этом году формат благотворительной деятельности несколько изменился – пригласили детей посмотреть новогоднее представление. Актёры, конечно, провели мероприятие на высшем уровне. Вот только не всё так просто.

– Смотрю, такая красивая девочка рядом стоит. Подошло время хоровода. Хочу взять её за ручку, а не за что схватиться, руки нет. Слёзы сами потекли от жалости, – вспоминает свои переживания молодая актриса Лиана Нигматуллина. – Или, например, дети-инвалиды по зрению дарят свои рисунки, так трогательно…

– Стерлитамакский зритель – он особенный, театрально подготовленный. Но у каждого театра – своё преимущество. Наши актёры отличаются тем, что на сцене проживают роли, а не играют, – сказал Рустам Фазылов, завершая пресс-конференцию.

Соседи предлагают нашему зрителю три спектакля. Это сказка для детей «Три поросёнка», музыкальная комедия Ибрагима Абдуллина «Эх, уфимские девчата!» и премьерный спектакль «Шукшин» по рассказам писателя Василия Шукшина. Вечерние спектакли поставлены на башкирском языке с синхронным переводом на русский.

Э.ФАТТАХОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104