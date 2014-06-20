Снежный петушок охраняет городок

Зимняя сказка наяву

Удивительные люди живут в нашем городе! Взять хотя бы Наталью Михайловну Кошелеву. Она очень любит сказки. Но не читает и не рассказывает, а делает их. Рядом с домом посадила две голубые ели. Смотришь на них и вспоминаешь: «Ель растёт перед дворцом, а под ней хрустальный дом». А здесь, под елями, вместо домика белочки – россыпь разноцветных хрустальных игрушек: морозки в красных колпачках, сова в очках, шаловливые человечки.

А сказка? Наталья Михайловна держит в руках самодельных кукол-гномов и рассказывает:

– Озорники гномы полезли украшать ель, разбаловались и уронили все игрушки вниз. А игрушки непростые – ледяные. Я заливала воду в шары, вёдра, банки, замораживала. Так изготовила 29 деталей. Из них собрала всю эту гвардию. У нас на улице живёт много малышей. Они приходят сюда, смотрят, удивляются и радуются. А двухлетняя Анечка каждое утро проверяет: всё ли в порядке.

Наталья Михайловна работала педагогом-воспитателем в детских садах. 31 год она играла с детьми, утешала, когда они плакали, помогала в трудные минуты и привыкла дружить с малышами. Но свои внуки выросли, а в детском саду она уже не работает – на пенсии. Вот и придумала эта замечательная женщина зимнюю сказку для соседских малышей.

Супруги Касьяновы – Любовь Павловна и Юрий Николаевич – построили рядом с домом сказочный снежный городок. У входа – Дед Мороз со Снегурочкой. За ними возвышается горка-теремок из разноцветных ледяных кирпичиков. Охраняет городок петушок с алым гребешком, он весь – в затейливых узорах.

– Всю эту композицию придумала Люба, – говорит Юрий Николаевич, – а я воплотил её задумки в жизнь.

Любовь Павловна уточняет:

– Зимой наш снежный городок – дело рук Юрия, а летом – зелёный. Это уже моя работа.

– Надеюсь, на такую красоту ни у кого рука не поднимается?

– Поднимается, к сожалению. Бывает, приходят подростки поломать да погромить, но бдительные малыши тут же бегут ко мне: «Дядя Юра, дядя Юра! Наш городок ломают!». Дошколята и ученики начальных классов вечером приходят сюда играть и кататься с горки.

– Вы каждый год участвуете в конкурсе «Снежный городок»?

– Мы не только в зимних, но и в летних конкурсах участвуем. На нашем счету уже шесть таких соревнований – три зимних и три летних. Первые места занимаем. В 2016 году тоже стали победителями. Получили диплом, книгу-альбом о Стерлитамаке и денежную премию.

– Юру больше всего обрадовал альбом.

– И как не радоваться, нам подарили уникальную книгу. Не устаю любоваться ею. Но самая большая награда – счастливые ребятишки, которые приходят к нам играть.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104