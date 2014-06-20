«Спортакадемия-ВРЗ»: не признавая авторитетов

Такой игры, как в первый день 14 тура, мы здесь, во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена», пожалуй, ещё не видели! Тренеры клуба «Дагестан» из Махачкалы привезли в Стерлитамак команду, составленную сплошь из игроков суперлиги, четыре мастера спорта выходили на площадку…

И в субботу начало первого сета нам не показалось неожиданным: на первый технический тайм-аут соперники ушли с преимуществом гостей в четыре очка. Однако вот уже 10:10, 11:10, и главный тренер гостей берёт вынужденный перерыв. «Дагестан» снова выходит вперёд, но после серии удачных подач Руслана Галимова – 19:17. На стороне наших визави если не паника, то заметное волнение, один из тренеров гостей даже получает предупреждение от арбитров за апелляцию к судьям. Первая партия против всяких ожиданий заканчивается в нашу пользу – 25:21!

Во втором сете, пусть заметно нервничая, дагестанцы всё-таки берут реванш – к концу партии выигрывают семь очков.

Противоборство соперников в третьем сете можно охарактеризовать так: нашла коса на камень! Команды идут очко в очко, хотя стерлитамакские волейболисты вплоть до второго технического тайм-аута в роли догоняющих – 7:8, 15:16… Завершают же партию подопечные Сергея Грибова победно – 25:21.

Четвёртый сет начинается и вовсе обескураживающе для гостей – счёт 5:2, 8:3! Главный тренер «Дагестана» бросает в бой всю свою гвардию, и опыт оказывается сильнее: несколько удачных блоков, и уже наши ребята отстают на пару очков. Как назло не идут атакующие удары, партия заканчивается в пользу махачкалинцев – 25:20.

Пятый решающий сет стерлитамакцы начинают здорово – 4:1. Но к техническому тайм-ауту – 7:8, и болельщики на трибунах уже не садятся, так стараются поддержать местных волейболистов, что свист, крики, барабанный бой слышны, наверное, у Вечного огня! Накал схватки запредельный! И концовка партии наша – 17:15. Переполненный зал провожает команду Сергея Грибова, скандируя: «Мо-лод-цы!». Вот так и надо играть – невзирая на авторитеты!

Второй игровой день получился не похожим на первый. У меня сложилось впечатление, что наши ребята «сгорели» в субботней схватке. Гости, видимо, получив своё от тренеров, играют предельно собранно: они не реже нашего ошибаются в подачах, зато действуют эффективнее в игре, становится заметной разница в классе. Две первые партии нами проиграны безоговорочно – 19:25 и 20:25.

В третьем сете стерлитамакцы пытаются «зацепиться» за игру – ко второму техническому тайм-ауту проигрываем 12:16, но вот уже и 17:17, затем выходим вперёд и берём партию со счётом 25:21. Зал стоит «на ушах»! Наблюдаю за женщиной на противоположной трибуне – она на протяжении двух с лишним часов вообще не садится, болеет стоя, да ещё как: и кричит, и в ладоши хлопает, а при удачной нашей подаче пританцовывает! Вроде бы, поймав кураж, ведём и в четвёртом сете – 11:6. И вдруг опять игра разваливается, и в итоге поражение со счётом 24:26.

Я бы всё же присудил нашей «Спортакадемии-ВРЗ» и Сергею Игоревичу Грибову приз «За волю к победе»!

Лучшими игроками тура были признаны – у гостей мастер спорта международного класса Олег Сычёв, а у нас – Роман Байнякшин. Приз самого активного болельщика заслуженно достался, как я и предполагал, той самой зрительнице – Лире Богдановой.

Положение «Спортакадемии-ВРЗ» в турнирной таблице не изменилось – так же на девятой строчке, от преследователей (воронежцев) мы оторвались на 8 очков. Следующий тур наша команда проведёт на выезде в Ставрополе.

Завершился же домашний тур приятным событием: президент уфимского волейбольного клуба суперлиги «Урал» Марат Марданов, председатель горспорткомитета Дмитрий Ильёв и директор волейбольного клуба Ильгам Зарипов наградили призёров традиционного республиканского турнира среди юношей «Лига-ВРЗ», в котором победу одержали воспитанники Стерлитамакского волейбольного клуба (тренер Алексей Чавкин). Приз лучшего игрока турнира вручён Павлу Александрову, а также особо отличившемуся игроку каждой из участвующих команд.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104