«Столько прожить – не речку вброд перейти…»

Ветеран – о самом важном

Своё 90-летие Галимьян Юлмухаметович Валитов встретил в больничной палате: возраст даёт о себе знать недугами. В декабре минувшего года работники администрации городского округа навестили его в больнице, вручили подарки – приветственный адрес Президента России Владимира Путина и букет цветов. Вернувшись домой, ветеран Великой Отечественной войны с удовольствием согласился побеседовать – рассказать о самом важном в своей жизни.

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ СВЯЗИСТ

– Когда меня в больнице поздравляли, желали мне доброго здоровья и долгих лет, – улыбается Валитов. – Нет, я не согласен на долгие годы: с моё прожить – не речку вброд перейти! 90 лет трудно прожить. Что мне вспоминается чаще всего? Война. Как был призван в семнадцать лет, как служил в 284-м отдельном батальоне войск правительственной связи. Правительственная связь была кабельная, шестовая: солдаты тащили на себе катушки с кабелем (каждая весила 70 кг!), вкапывали шесты, тянули кабель… Из-за ударов вражеской артиллерии кабель часто обрывался, мы устраняли обрывы, чинили кабель, соединяли. Сражались мы в Белоруссии и в Польше, освобождали от фашистов польские города Радом, Лодзь, Познань, Люблин, Холм. А за освобождение Радома нашему батальону связи было прис-

воено название «Радомский». В Польше я встретил своё совершеннолетие, а о победе мы узнали под Берлином.

– На войне было страшно?

– Нет. Страха мы не чувствовали: бояться было некогда, шли только на запад, все мысли были о победе над врагом. И голода не было: наша боевая кухня старалась накормить нас хотя бы супом. А если нет – выдавали стограммовый кусок сала и сухари, макаешь их в кипяток – вот и обед. После войны я ещё пять лет служил, мы обеспечивали связью глав государств на Потсдамской конференции, потом восстанавливали разрушенные линии связи – работы было много. Потом приехал в Стерлитамак, женился, мы с супруой вырастили троих детей, всем дали образование. У меня пятеро внуков и правнук. Жену я похоронил девять лет назад, с тех пор меня и одолевают болезни: мы с ней душа в душу прожили 57 лет… А газету «Стерлитамакский рабочий» я выписываю с тех пор, как в Стерлитамаке живу (она тогда ещё называлась «За пятилетку»). Мир тесен: с журналистом и редактором Гадием Арслановым мы в составе делегации ездили в Уфу на 11-й съезд рабселькоров республики…

ДЕТСТВО ОТЦА

– В советское время родители мало рассказывали нам о войне, и День Победы не отмечался с таким размахом, как сейчас, – вспоминает старшая дочь ветерана Венера Галимьяновна Чиликова. – Но и наш брат, и мы, девчонки, знали, что отец ушёл на войну совсем мальчишкой. Его призвали в 1944 году, а до этого они, подростки, наравне со взрослыми работали в колхозе «Чулпан» (родом мой отец из Кармаскалинского района). Босиком пахали землю, мой отец за плугом по две нормы за день вырабатывал. А потом председатель колхоза Елизавет-апа (как её односельчане называли) назначила его, шестнадцатилетнего, заведующим зернотоком и напутствовала: «Всё для фронта. Ты отвечаешь за каждый килограмм зерна!». Когда он на войну уходил, колхоз выделил ему четыре килограмма картошки. Его мать половину ему в дорогу насушила, а половину оставила двоим младшим детям.

Помню, отец рассказывал о чудесной встрече в Германии: сразу по окончании войны, летом, пошли они с сослуживцами на речку Шпрее купаться. Подходит к ним группа солдат, один спрашивает: «Ребята, а нет ли кого из Башкирии?». «Есть», – говорит наш отец. «А из Кармаскалинского района?». «Так я оттуда!». Так мой отец в чужой стране своего двоюродного брата встретил.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 февраля 2017 года)

Записала Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104