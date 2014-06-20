Театр. Репертуар в феврале

«Мнимый больной», Ж.-Б.Мольер (комедия) Пьеса Жана – Батиста Мольера не теряет своей актуальности и в наши дни. Если вы легко внушаемы, одержимы собственным здоровьем, и при этом богаты до неприличия – желающих «полечить» вас найдется предостаточно, поверьте…

Мадемуазель Кокотка, Ги де Мопассана, комедия с элементами психологической драмы «Мадемуазель Кокотка» – премьера экспериментально й сцены, самостоятельная режиссёрская и актёрская творческая работа. Жанр – комедия с элементами психологической драмы. Спектакль поставлен актёром Павлом Касаткиным по новеллам Ги де Мопассана, мастера драматических историй с такой интригой, выход из которой может быть самым непредсказуемым. Зрителю предлагается микс из нескольких новелл знаменитого француза, где закручивается весьма неожиданный сюжет. Любовь за деньги и без, любовь в мечтах и в реальности… Чувства истинные и чувства фальшивые… Каждый определит ответ сам.

“Королева красоты”, М. Мак-Донах, (психологический триллер) Человеческая природа причудлива, капризна и мстительна, люди чаще всего глухи и жестоки друг к другу, они склонны к насилию… и все же… не безнадежны. Так думает и об этом пишет ирландский драматург Макдонах. Пишет беспощадно правдиво, горько и очень смешно. Его пьесы глубоко духовны, они написаны с любовью к человеку и с болью за него. Рассказанные события происходят в одной ирландской деревне. В «Королеве красоты» смертельно воюют за свое счастье старая беспомощная мать и одинокая и несчастная дочь. Темперамент у обеих героинь зашкаливает все мыслимые пределы, поэтому разборки выглядят то фарсом, то настоящим «кухонным боевиком».

«Женщина и её демон», И. Б. Зингер, И. Фридман (драма) Мужчина и женщина. Любовь и ненависть. Перед нами – захватывающая история о вечной борьбе между свободой и догмой, пропитанная мистикой и страстью. История библейская, о жажде к жизни и к свободе, толкающей на преступление против установленных свыше правил. Что же лучше: быть праведным, но несчастным, или грешником, но счастливым? И возможно ли найти середину? Тысячи вопросов. Ответ – в нас самих…

«Примадонны», К. Людвиг (комедия) Весёлая комедия а-ля «В джазе только девушки» Кена Людвига с бесконечными переодеваниями, наполненная ритмами бродвейских мюзиклов, перенесет вас в Америку 50-х. Просто фантастическая история о театре, мошенничестве и настоящей любви.

«Макбет», У.Шекспир (трагедия) Макбет желал вполне земных вещей: любви, спокойствия и маленького сына… Но ведьмы разрушают привычный мир. И начинается история о жажде власти, толкающей на преступление. Разум играет в жестокие игры. Красивая пластика, захватывающие сценические бои – это надо обязательно увидеть. «Макбет» – трагические столкновения, наполненные болью потерь.

«Правда – хорошо, а счастье лучше», А. Островский (комедия) Поликсена влюблена и тщательно скрывает предмет своей любви от бабушки. Да и как не скрыть? Ведь властная и деспотичная Мавра Тарасовна скора на расправу! «Да что такое за любовь? Никакой любви нет, пустое слово выдумали. Где много воли дают, там и любовь проявляется, а вся эта любовь – баловство одно. Покоряйся воле родительской – вот это твое должное; а любовь – не есть какая необходимость, и без нее, миленькая, прожить можно. Я жила, не знала этой любви, и тебе незачем» – так строгая бабушка наставляет Поликсену. Казалось, никто и ничто не заставит Мавру Тарасовну передумать. Но, внезапно, в доме появляется отставной унтер-офицер Грознов, который знает о старухе такое!..

«Ужин с дураком» Ф. Вебер (комедия) Содержание пьесы «Ужин с дураком» достаточно неожиданное, но не будем предвосхищать события. В общем, развлекать себя можно по-разному, а у богатых, как известно, свои причуды. Вот и скучающий богач Пьер ставит условие приглашённым на ужин привести с собой дурака, самого- самого настоящего. И здесь неизвестно, кому повезёт, умным или дуркам… Режиссёр – постановщик спектакля «Ужин с дураком» Людмила Исмайлова. Оформлять спектакль пригласили очень модного нынче в театральных кругах уфимского художника Альберта Нестерова. Актёрский состав блестящий. В роли Пьера – заслуженный артист РБ Сергей Сапунов. В спектакле заняты Гилюс Мингазов, Николай Пушкарёв, Артур Ишмухаметов, Артемий Зайцев, Регина Рушатова, Анжелика Гришкина.

«Аленький цветочек», С. Аксаков (волшебная сказка) В некотором царстве, в некотором государстве жил-был купец. Подросли его дочки, все мечты девичьи – о женихах достойных, да о счастье женском. Вот только младшенькой, Аленушке, никак не везет – не зовет никто на свидания, молчит сердечко, а любви так хочется! Найдет ли Аленушка свое счастье? Непременно посмотрите эту удивительную историю о чудесах, коварстве и колдовстве, о поиске настоящей Любви, и в Вашей душе расцветет цветочек Аленький!

«Щелкунчик» Волшебный мир детских грёз и невероятные приключения пленяют сердца этой бессмертной Рождественской историей, написанной Эрнстом Теодором Амадеем Гофманом. В основе сюжета спектакля – вечная борьба Добра и Зла, и, конечно же, торжество Любви, Дружбы и Верности!

«Царевна-Лягушка » Старая добрая история по мотивам русских народных сказок: про Иванушку-дурачка , и про то, как он в болоте невесту нашел – да не простую девицу, а Царевну!

«Коза – DERIZA» Жили – были Кот, Петух, Дед да Баба, как вдруг однажды на пороге их избушки появилась…Не просто Коза – Дереза, а мадемуазель DERIZA! Что тут началось! Обо всех приключениях обитателей избушки расскажет веселая музыкальная сказка, написанная Александром Шабаевым.