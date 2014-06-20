Тесно было на татами!

Наши дзюдоисты и самбисты достойно выступили на первенстве РБ

Нет, конечно, на схватку выходила лишь пара дзюдоистов. Но перед началом общего построения и торжественного открытия соревнований нам с фотокорреспондентом пришлось буквально протискиваться сквозь толпу спортсменов, тренеров, болельщиков, заполнивших борцовский зал центра дзюдо «Кумите» Стерлитамакской спортивной школы олимпийского резерва. Здесь 3 и 4 февраля проходили соревнования первенства Республики Башкортостан по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. 18 команд из городов и районов Башкортостана, 290 участников…

Даже на непрофессиональный взгляд было ясно, что бои на татами предстоят нешуточные – многие ребята и девчата в кимоно смотрелись уже испытанными бойцами.

И накал борьбы превзошёл все ожидания. Захватил внимание не только тренеров, но и многочисленных родителей молодых дзюдоистов. Дзюдо – это вам не «бои без правил», больно-то не покричишь, обстановка по-японски аскетичная… Однако нервов потрачено немало. И заслуженные награды победители принимали со вздохом понятного облегчения, глаза же светились от счастья!

Достойно представили Стерлитамак местные воспитанники отделений дзюдо и самбо школы олимпийского резерва и ДЮСШ № 2, в общей сложности они завоевали двенадцать медалей разного достоинства. Победили в своих весовых категориях и поднялись на верхнюю ступень пьедестала почёта, став чемпионами Башкортостана, ученица гимназии № 3 Ляля Каяпкулова (СШОР) и ученик школы № 10 Артём Быков. Серебряные медали завоевали Владислав Аллаяров (школа № 10), Дарья Скулкова (школа № 1), Дарья Кириллова (школа № 5) – воспитанники ДЮСШ № 2, Элина Юсупова (школа № 29) и Виктория Шутова (гимназия № 2) – воспитанники центра «Кумите» СШОР. Бронзовыми призёрами первенства республики стали воспитанники центра «Кумите» – Никита Латышов (школа № 12), Дмитрий Егоров (школа № 5), Дарья Коор (школа № 6), Евгения Кнеспель (школа № 29) и Дилара Ибрагимова (гимназия № 3). Молодцы!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104