Традиционно первые
Как всегда с победой вернулись с республиканского фестиваля по национальным и народным видам спорта воспитанники Стерлитамакского спортивного клуба «Культурист» (главный тренер Радик Ахунов).
В Октябрьском три дня шли соревнования юношей 1999 года рождения (и младше) по гиревому спорту, армрестлингу и борьбе куреш в рамках XVII республиканского фестиваля, посвящённого памяти заслуженного работника физической культуры Гулуса Агзамова. Участвовали 18 команд из городов и районов Башкортостана.
Команды гиревиков и рукоборцев Стерлитамака, тренирующихся под руководством Радика Магдановича, уже традиционно вышли победителями. Отличились ученик школы № 26 Дмитрий Артикулов, студенты Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса Юсуп Саттаров, Руслан Аккужин, Тимур Усманов, учащийся школы № 2 Константин Фофанов и ученик школы № 15 Артём Салимов.
Теперь этих ребят ждут очередные испытания на первенстве Российской Федерации в Московской области по армрестлингу и на чемпионате по гиревому спорту в Республике Башкортостан. Пожелаем им успеха!
Олег ПЕРШИН