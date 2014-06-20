Традиционно первые

Как всегда с победой вернулись с республиканского фестиваля по национальным и народным видам спорта воспитанники Стерлитамакского спортивного клуба «Культурист» (главный тренер Радик Ахунов).

В Октябрьском три дня шли соревнования юношей 1999 года рождения (и младше) по гиревому спорту, армрестлингу и борьбе куреш в рамках XVII республиканского фестиваля, посвящённого памяти заслуженного работника физической культуры Гулуса Агзамова. Участвовали 18 команд из городов и районов Башкортостана.

Команды гиревиков и рукоборцев Стерлитамака, тренирующихся под руководством Радика Магдановича, уже традиционно вышли победителями. Отличились ученик школы № 26 Дмитрий Артикулов, студенты Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса Юсуп Саттаров, Руслан Аккужин, Тимур Усманов, учащийся школы № 2 Константин Фофанов и ученик школы № 15 Артём Салимов.

Теперь этих ребят ждут очередные испытания на первенстве Российской Федерации в Московской области по армрестлингу и на чемпионате по гиревому спорту в Республике Башкортостан. Пожелаем им успеха!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104