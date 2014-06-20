Трагедия в снежном тоннеле

ЧП произошло в посёлке Тимашево Орджоникидзевского района Уфы.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, одиннадцатилетний мальчик рыл тоннель в снежной горе. В результате обвала он оказался под толщей снега.

– Ребёнок погиб, его тело достали спасатели, – добавил источник.

Как прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан, по факту произошедшего сейчас проводится доследственная проверка.

ГТРК Башкортостан

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