Турнир по рукопашному бою

24 февраля в спортивном зале Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса (ул.Садовая, 20) пройдёт традиционный ежегодный VIII открытый турнир по рукопашному бою среди юношей 14-15 и 16-17 лет, посвящённый памяти бойца 29-го отряда специального назначения внутренних войск МВД России Айрата Фаритовича Галяуова, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике.

В соревнованиях могут принять участие все желающие.

Начало в 10 часов.

Отдел по молодёжной политике

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104