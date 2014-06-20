В борьбе со снежной стихией

Коммунальные службы работают круглосуточно

Зима принесла в наш регион обильные снегопады. Норма выпавших осадков превышена в полтора-два раза. Дорожные службы города работают в усиленном режиме, стараясь справиться со снежной стихией.

– Работаем круглосуточно, – рассказывает главный инженер РСУ ДОР г.Стерлитамака Радик Ямалов. – Обслуживаем западную часть города: чистим дороги, пешеходные переходы, тротуары, остановочные площади, посыпаем песком и поливаем реагентом проезжую часть. Ночью дежурная смена идёт уступом – это когда по улице двигаются машины и от середины проезжей части к обочине сгоняют выпавший снег. Потом его убирают и вывозят.

Техники и рабочих для уборки города хватает. Но, несмотря на усилия, в диспетчерскую службу предприятия поступает немало звонков. Большинство жалоб – от жителей посёлков Строймаш, Первомайского, Кошачьего, с улиц Элеваторной, Черноморской, Юго-Западного и других районов. В каждом посёлке, как поясняет собеседник, – свои трудности. Часто оказывается, что улица существует, а дорог нет. Мешают дорожной технике несогласованные инженерные коммуникации, которые подводят по собственной инициативе жители частных домов. В старых посёлках другие трудности: узкие проезды, палисадники.

С 1 по 8 января дорожники рейс за рейсом вывозили снег – он сыпал без перерыва. Для сравнения – за прошлый зимний сезон предприятие вывезло около 40 тысяч тонн снега, в эту зиму, за декабрь и январь, – 25 тысяч тонн, а впереди ещё два снежных месяца. Снег вывозят на специальную свалку по улице Волочаевской.

– Много необоснованных жалоб, когда на нас списывают недочёты других служб. Это касается внутриквартальных дорог, за которые несут ответственность управляющие компании и ТСЖ. Часто виноваты сами жители города – оставляют машины на пешеходных дорожках, на проезжей части, под дорожными знаками. И дорожная техника вынуждена их объезжать. Администрация города обратилась к стерлитамакцам с просьбой не оставлять транспорт на дорогах и тротуарах, – поясняет главный инженер.

Не заехать для очистки дорог на улицы в районе проспекта Ленина – слишком много машин. Может, в назидание горожанам стоит перенять опыт столицы республики, где эвакуируют автомобили, которые мешают работе специальной техники?

– Считаю, с работой справляемся. Особенно, если сравнивать с другими городами. В Стерлитамаке нет заснеженных улиц, как например, в Уфе, даже на удалённых от центра переулках. Раньше действовали правила по благоустройству и содержанию городских территорий, когда за каждым предприятием закреплялись участки. Что мешает сейчас предприятиям и организациям расчищать прилегающие дороги и тротуары? – продолжает разговор Радик Хаджатович.

Мы встретились с дорожниками на следующий день после сильного снегопада – за сутки выпало 20 см осадков. Убедились лично в том, что дорожные службы работают оперативно. Нашим гидом по городу выступил начальник цеха по благоустройству Алексей Коваленко.

– В городе уже очистили дороги, приступили к работам второй очереди – выбросу и вывозу снега. Центральные дороги очищаем до бордюра, – комментирует Алексей Дмитриевич. – На улице Черноморской работает бригада: специальная техника собирает снег, четыре КамАЗа вывозят на свалку.

Едем на Уфимскую улицу, видим, как друг за другом по проезжей части движутся дорожные машины. Они замедляют скорость автомобильного потока, но это мера вынужденная, зато дорога сразу преображается – становится чище и шире.

Заезжаем в Кошачий посёлок. Машинист экскаватора-погрузчика Наил Галеев уже очистил часть узких улочек, сетует, что некоторые жители вместо помощи выступают с претензиями – просят не толкать снег в сторону дома, оставляют на дороге машины. Но многие всё-таки благодарят.

– Ранним утром на работу выходят женщины, которые чистят остановки, делают это два раза в день – утром и после обеда. Убирают снег, посыпают участок песком, – продолжает начальник цеха. – За благоустройство парков, игровых детских площадок ответственно другое подразделение предприятия… Желательно, чтобы в снегопад на улицы выезжали меньше машин. Это влияет на скорость и качество уборки. Стараемся дороги убирать ночью, в это время работает мобильная группа из 14 единиц техники. В зависимости от интенсивности снегопадов группу усиливаем.

Спрашиваем у Алексея Дмитриевича, прошёл ли пик снегопадов, чтобы наконец дорожники, пешеходы и автомобилисты смогли спокойно вздохнуть.

– Нет, по прогнозам синоптиков и личным наблюдениям, снегопады продолжатся в феврале и марте. Успокаиваться рано. Но мы всегда на посту.

А.ХАННАНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104