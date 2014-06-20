В душе – лучи солнца

Юбилей актрисы Стерлитамакского башкирского драматического театра

В детстве многие девочки мечтают стать актрисами: воображают восхищённые взгляды зрителей, толпы поклонников, букеты цветов. Грезила об актёрской профессии и Рима Хамидулловна Галиуллина: она любила слушать сказки, примерять на себя роли.

– Папа был учителем в сельской школе. Интеллигент, любивший литературу, он участвовал в художественной самодеятельности. Я с удовольствием бегала на репетиции, потом смотрела спектакли. Уже тогда, школьницей, решила – буду только актрисой, – рассказывает Рима Хамидулловна.

Мы встретились накануне её юбилея, актриса готовилась к творческому вечеру, обсуждала с художественным руководителем нюансы мероприятия и подчёркивала – это приятные хлопоты.

– Из Чекмагушевского района наша семья переехала в Уфу, мне было лет десять. Спасибо папе, он думал о будущем пятерых детей. Решил, что в столице получим хорошее образование, выбьемся в люди. В новой школе легко давался английский язык, и учительница настоятельно советовала поступать в университет на факультет иностранных языков. Но я поступила в училище искусств на театральное отделение.

После окончания училища Рима Хамидулловна уехала по направлению в Салаватский театр, хотя предлагали работу в Уфе – ещё студенткой вела правительственные концерты, ездила на гастроли с корифеями башкирской сцены – Арсланом Мубаряковым, Рифкатом Исрафиловым и другими – и получила приглашение в труппу академического театра.

В промышленном городе начинающую артистку встретили тепло, были роли в спектаклях, успешные гастроли. Но через несколько лет она переехала в Стерлитамак и во Дворце культуры «Каучук» организовала самодеятельный театр «Шатлык» (в переводе – «Радость»), который позже получил звание народного:

– Наши артисты – рабочие заводов, студенты – играли увлечённо, мы гастролировали, выступали на разных сценических площадках.

В 1993 году режиссёр Гульдар Ильясова пригласила в недавно созданный в городе башкирский драмтеатр, и с тех пор Рима Хамидулловна служит там. Она вспоминает:

– Младший сын Рафаэль в детстве говорил: «Мама работает акрысой»; звучало смешно, как «крыса», долго учила правильно произносить – «актриса».

Рима Хамидулловна – актриса характерная, часто играет комедийные роли, отмечает, что все герои ей близки, каждую роль пропускает через себя. Иначе актёру – грош цена.

Блистательная на сцене, дома она – заботливая жена, мама, бабушка:

– Самовлюблённость мне несвойственна. Это работа, снимаю грим и становлюсь обычной женщиной, которая колдует у плиты, копается в огороде. Соседи даже и не догадывались о моей профессии. Но близкие всё-таки приспосабливаются – ведь приходится дома учить тексты, я превращаю это в игру. С внучкой Камиллой, которая ласково называет меня няняечкой, читаем вслух диалоги персонажей. Старший сын всегда приходит в гости с букетом цветов, это приятно.

В юбилей принято подводить итоги – их достаточно: это десятки сыгранных ролей, которые полюбились театралам, крепкая семья. Рима Хамидулловна мечтает о новых интересных спектаклях, чтобы как и прежде радовать зрителей.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104