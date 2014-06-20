В РБ отремонтируют 1064 дома

В этом году по программе капитального ремонта в Башкортостане планируется отремонтировать 1064 дома.

С начала года в республике уже отремонтированы 18 многоквартирных домов. Ремонтные работы ведутся ещё в 110 домах.

За соблюдением сроков и качества проводимых работ следят не только специалисты регионального оператора, но и сами жители домов. На каждом доме при проведении ремонтных работ в обязательном порядке размещается информационный стенд, где указаны сроки проведения капремонта, контактные телефоны ответственных лиц и другая полезная для собственников информация.

Основным источником финансирования капремонта являются средства самих собственников, которые поступают в «общий котёл» в виде ежемесячно оплачиваемых взносов. Поэтому от добросовестности каждого собственника напрямую зависит реализация программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах, отметили в пресс-службе регионального оператора.

В Башкортостане взнос на капитальный ремонт является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе. Его размер пока по-прежнему не изменён и составляет 5,2 рубля с квадратного метра общей площади жилья для домов до 6 этажей (включительно) и 5,8 рубля для домов с этажностью более.

Ассоциация региональных операторов капитального ремонта (АРОКР) изучила, в каких регионах изменился минимальный размер взноса.

В ходе мониторинга выяснилось, что за период действия региональных программ в 45 субъектах увеличился размер минимального взноса. Максимальное увеличение произошло в Тульской области – на 34,67 процента и в Республике Саха (Якутия) – на 32,2 процента. Минимальное – в Самарской области на 3,75 процента, Псковской области – на 3,8 процента, а также в Красноярском крае – на 3,85 процента.

В 2016 году вместо запланированных 1063 многоквартирных домов отремонтировано 1202 на общую сумму около 2,7 млрд рублей. Благодаря проведённому капремонту условия проживания улучшили более 160 тысяч жителей республики.

«Башинформ»

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