Вакцинация кошек и собак

В домоуправлениях проводится ежегодная профилактическая вакцинация собак и кошек против бешенства. При себе нужно иметь паспорт животного и шприц (2 мл на каждое животное). Вакцинация проводится с 14 до 17 часов. Кто не успеет сделать прививку своему питомцу в домоуправлении, тот может привезти животное в ветлечебницу (Стерлибашевский тракт, 32) или в ветклинику (ул.Мира, 160) в каждую пятницу в течение дня.

График вакцинации животных против бешенства:

ЖЭУ № 1 (ул.Элеваторная, 112 «а»), ЖЭУ № 2 (ул.Щербакова, 7) – 15 февраля;

ЖЭУ № 3 (ул.Дружбы, 66 ), ЖЭУ № 4 (ул.Коммунистическая, 13) – 16 февраля;

ЖЭУ № 5 (пр.Октября, 41), ЖЭУ № 6 (ул.Курчатова, 36) – 17 февраля;

ЖЭУ № 7 (ул.Артёма, 115), ЖЭУ № 8 (пр.Октября, 7) – 20 февраля;

ЖЭУ № 9 (ул.Гоголя, 117), ЖЭУ № 10 (ул.Сазонова, 10) – 21 февраля;

ЖЭУ № 12 (ул.Артёма, 27), ЖЭУ № 13 (ул.Худайбердина, 50) – 27 февраля;

ЖЭУ № 14 (ул.Гоголя, 122), ЖЭУ № 20 (ул.Менделеева, 13 «а») – 28 февраля.

Телефоны для справок: 26-53-50, 28-13-03

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104