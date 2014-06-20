Вам, наши защитники!

В рамках республиканской музейной акции «Защитники Отечества и его рубежей» в Стерлитамакской картинной галерее с 15 по 23 февраля (включительно) организованы бесплатное посещение и экскурсионное обслуживание для воинов-интернационалистов и членов их семей.

Для посетителей работают: до 19 февраля – выставка 8-й международной триеннале печатной графики; с 22 февраля – республиканская выставка-конкурс детского творчества «Крылатые легенды народов Башкортостана».

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104