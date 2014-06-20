Вместе и навсегда

Новая реальность: интернет, который не закончится

Мы постоянно ищем способы сэкономить, в том числе на интернете. Но при этом очень страшно внезапно оказаться без доступа во всемирную паутину. В салоне ТТК мне рассказали, как не переплачивать и, при этом, оставаться на связи.

В офисе продаж компании ТТК, расположенном, кстати, в начале нашей любимой Вокзальной улицы, мне рассказали о том, что интернет может быть бесконечным и почти бесплатным. Оказывается, ТТК в этом месяце запустил выгодный тарифный план «Бесконечный интернет». Поддержать деловую переписку по электронной почте, пообщаться с друзьями в соцсети, выложить фото и скачать любимый фильм теперь можно без перебоев.

ГАРАНТИРОВАННО И ПОЧТИ БЕСПЛАТНО

Суть тарифа проста. Заплатив один раз за подключение 999 рублей, пользоваться домашним интернетом можно бессрочно. Ещё 451 рубль необходимо положить на счёт про запас, оттуда ежемесячно будет автоматически списываться абонентская плата – всего 1 рубль.

Поупражнявшись в математике, выясняем:

суммы на счёте хватит нам аж на 37 лет вперёд.

А что со скоростью? В течение первых трех месяцев использования тарифа абоненту предоставляется доступ в интернет на скорости 100 Мбит/с. Начиная с 4-го месяца скорость подключения будет составлять 5 Мбит/с. Не маловато ли?

Этого вполне достаточно для того, чтобы читать новости, искать справочную информацию, общаться в социальных сетях, а также слушать музыку, играть во многие онлайн-игры и смотреть фильмы в SD-качестве.

При этом пополнять счёт больше не придётся, а интернет будет с вами всегда.

ЕСЛИ НАДО РАЗОГНАТЬСЯ

Но как быть, когда понадобится высокая скорость соединения?

ТТК подготовился к потребностям абонентов, если нужно будет скачать файлы большого объёма или захочется посмот-

реть онлайн фильм в HD-качестве, интернет в любой момент можно разогнать. Для этого предусмотрена дополнительная услуга «Скорость Maxi». Подключить её можно за небольшую плату – как в офисах продаж ТТК, так и самостоятельно, в личном кабинете пользователя. Ускорить интернет до 100 Мбит/с можно на сутки, на неделю, на месяц и на год.

Честно говоря, максимальная скорость соединения нужна не ежеминутно. Выходит, тарифный план «Бесконечный интернет» и услуга «Скорость Maxi» – оптимальное решение для тех, кто не желает ежемесячно переплачивать за высокую скорость. Мне это подходит. А ещё новый тариф оказался неплохим подарком мужчинам к 23 февраля.

Полина АРСЕНЬЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104