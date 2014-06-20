Волшебный экран

А НАЧАЛОСЬ С «КВН-49»

…Историю телевещания можно было начать с конца 19 века, с так называемого «механического телевидения». Но лучше – с изобретения купеческого отрока Владимира Зворыкина. Ещё студентом он увлёкся опытами в области «дальновидения». В 1919-м экс-колчаковец благополучно бежал в Америку, где смог претворить в жизнь своё детище. В конце 1930-х получает приглашение в СССР, где с его помощью вводится первая передающая станция телевидения в Москве и начинается производство телевизоров «ТК-1» с кинескопом Зворыкина. Но первый массовый советский телевизор «КВН-49» начал выпускаться лишь в 1949 году (на фото). Его крошечный экран снабжался линзой, заполненной водой.

А вот на Башкирской студии первая пробная телевизионная передача прошла в новогоднюю ночь с 1958-го на 1959 год. И уже с 1 марта начались регулярные вещания Башкирского телевидения. 7 июня 1959 года в репортаже нашей газеты об открытии центрального универмага по ул.Мира (ныне магазин «Магнит») сообщалось, что «за первый час было продано 4 телевизора». 7 февраля следующего года сообщалось о продаже новой партии телевизоров «Рекорд». Именно с этим чудом техники связаны мои первые детские телевпечатления.

Впрочем, сначала телевизоры появились в общежитиях и красных уголках предприятий и организаций. В репортаже «СР» от 22 ноября 1959 года сообщалось, что «25 октября по инициативе заводского комитета профсоюза и заведующего клубом тов. Ломалова приобретён и установлен в клубе завода имени Ленина телевизор «Рекорд»… Скоро из Салаватского телецентра будет получена понедельная программа. На основании её организуется плановый просмотр заводчанами телевизионных передач».

Тот, кто «разбирался» в настройке телевизора, был сродни волшебнику. Покрутив многочисленные ручки на большом ящике, он добивался изображения из самой Москвы! Пос-

ле просмотра зрители ещё долго обсуждали увиденное. Подумать только: кино дома!

«…Миша Султангареев настраивает телевизор на Салават, – писала газета в репортаже из общежития № 2 управления «Востокнефтемонтаж» от 5 декабря. – Доводит до нужного предела ручку яркости и контрастности… С большим вниманием просматривают ребята новости и с особым удовольствием – художественный фильм «Наши пути расходятся»… И когда объявляется, что программа окончена, долго ещё в комнатах общежития не смолкают диспуты по только что просмотренной картине».

21 марта 1961 года на страницах «Стерлитамакского рабочего» начали публиковать программу телепередач. Выбор у зрителей был не ахти. Передачи начинались в 18 часов. В программе: новости, детские и документальные фильмы, сказки Салим-бабая на башкирском языке, «Навстречу 22 съезду КПСС», урок английского языка. Три дня спустя, 24 марта, в 22.05 – художественный фильм!

Вроде бы и смотреть особо нечего, а уже в следующем году учителя бьют тревогу: дети из-за телепередач не выполняют домашних заданий. В городской газете поимённо (!) перечисляются скатившиеся с пятёрок на двойки. Справедливости ради надо сказать, что дети смотрели не мракобесие вроде «Битвы экстрасенсов» или «Дом-2», а репортажи со встреч наших первых космонавтов, первые КВНы, добрые советские мультики.

Ну как было усидеть за уроками, когда передавали первый телевизионный репортаж с борта космического корабля «Восток-3»! До уроков ли было 2 апреля 1963 года, когда телезрители СССР в течение получаса наб-

людали за Луной!

ЛЯПЫ «ВОЛШЕБНОГО ЭКРАНА»

Несмотря на строжайшие цензуру и контроль, на советском телевидении случались и грандиозные ляпы, очевидцем некоторых из них я был сам. Так, 23 февраля 1981 года на открытии 26 съезда КПСС, зачитав содержимое первого листочка, Леонид Ильич в прямом эфире брякнул на всю страну: «С первой бумажкой разобрались». Символично, что это было последнее его появление на экранах в прямом эфире.

Весь мир вздрогнул, когда на похоронах генсека пушечный залп грохнул в момент опускания гроба в могилу. Все решили, что уронили гроб. В другой раз во время художественного фильма (название не помню) в эпизоде православного праздника, когда герой подал батюшке узелок с подношениями, тот вместо «Отпускаю грехи твои», размахивая кадилом, пробубнил голосом Леонида Ильича: «Это будет хорошим подарком предстоящему съезду». До сих пор не пойму, что это было: чья-то изощрённая провокация или технический сбой. Фильм, конечно, тут же прервали «по техническим причинам».

Январь 1969 года. По центральному телевидению идёт прямой репортаж встречи космонавтов Шаталова, Волынова, Елисеева и Хрунова в Москве. И вдруг в ликование толпы врезаются странные звуки, камера съезжает в сторону, и трансляция прекращается без объяснений причин. Лишь пару десятилетий спустя, в эпоху гласности, мы узнали, что это было покушение на Л.И.Брежнева. Некто Ильин, переодетый в милицейскую форму, открыл стрельбу из двух пистолетов по одной из машин кортежа. Но в ней ехал не руководитель страны, а космонавты Береговой, Николаев, Терешкова и Леонов. Ильин убил водителя и зацепил мотоциклиста эскорта. Но зрители всех этих подробностей, конечно, не увидели.

Первые цветные телевизоры появились в продаже 30 декабря 1953 года. Разумеется, на родине телевидения – в США. А в СССР первая цветная передача состоялась полвека назад – 7 ноября 1967 года, аккурат в день 50-летия Октябрьской революции. Первые отечественные телевизоры вызвали настоящий шок. Не столько своим техническим новшеством, сколько ценой. В стране, где зарплата в 80-100 рублей тогда считалась весьма приличной, первые советские «Рубины» зашкаливали за тысячу. После существенного снижения «Рубин» можно было купить рублей за 700. Телевизоры были громоздкие (чтобы передвинуть этот «ящик», требовались усилия нескольких мужчин) и пожароопасные: могли вспыхнуть в любую минуту.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 10 февраля 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104