«Волшебство вдохновения» снова с нами

Всё в природе правильно и мудро

В конце января в городской картинной галерее прошло награждение лауреатов третьего городского конкурса детского творчества «Волшебство вдохновения». Организаторы – центр детского и юношеского технического творчества и картинная галерея Стерлитамака. Конкурс проходит под эгидой отдела культуры администрации городского округа.

В нашем конкурсе участвуют дети практически всех возрастов – от дошколят до старшеклассников, – говорит директор галереи Лилия Ахметова. – Из 110 участников больше половины отмечены дипломами отдела культуры: 65 ребят стали лауреатами первой, второй и третьей степеней. 12 победителей получат призы – фломастеры и цветные карандаши. Хочется поощрить ребят за творчество, за стремление заниматься искусством.

На выставке представлены детские работы, выполненные в самых разных жанрах – это живопись, графика, скульптура, фотоискусство, компьютерная графика, декоративно-прикладное творчество.

Тема нынешнего конкурса связана с Годом экологии и звучит так: «Всё в природе правильно и мудро». Поэтому большая часть детских работ связана с изображением птиц, зверей, растений, любимых уголков природы. Юные творцы весьма убедительны в своих попытках рассказать о своей любви к родному краю языком искусства. В этом легко убедиться. Стоит только посмотреть на чудную пластилиновую живопись учеников 20-й школы – 11-летнего Андрея Султанбратова (первое место) и 12-летнего Артёма Баландина (второе место), изящную скульптуру из пластилина «У пруда» 11-летнего ученика 17-й школы Даниса Шахмаева (второе место), забавных «Радужных барашков» Леры Трафоновой из детского сада № 11. Впечатляет мозаика из пластика «Ночной охотник», автор которой – ученик школы № 20 13-летний Владислав Рачилин – занял на конкурсе третье место. 15-летняя Аделя Нугуманова из 1-го лицея за великолепную витражную роспись «Жирафы и мимоза» получила диплом второй степени. Пирография 11-летнего Саши Гареева «Летний день у реки» тоже удостоена диплома второй степени.

Замечательный триптих «Достопримечательности Стерлитамака: церковь, лебеди, мечеть» – плод коллективного труда четвероклассниц Валерии Пырковой, Вероники Лейдеровой и Анастасии Палега. Девочки занимаются флористикой во Дворце пионеров и школьников, а за свою работу, посвящённую юбилею Стерлитамака, удостоены первого места.

Аппликация, вязание, бисероплетение, работа с пластиком, пластилином, солёным тестом, войлоком, деревом, соломкой – всё это можно увидеть на выставке работ призёров и победителей конкурса «Волшебство вдохновения». Самое активное участие в нём в этом году приняли детские сады №№ 83, 11, 29, 36, 58, 59, школы №№ 20, 17, 7, лицей № 1, гимназия № 1, ЦВР «Надежда», Дворец пионеров и школьников.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 2 февраля 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

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