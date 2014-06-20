Возможность проявить себя

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Cтартовал 10-й городской конкурс «Рыцари золотого пера»

Во Дворце пионеров и школьников имени А.Гайдара прошло торжественное открытие 10-го юбилейного конкурса юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари золотого пера».

Здесь собрались школьники, студенты, педагоги, родители. Белоснежный лайнер «Стерлитамак-Дворец-Рыцари пера» компании «Уральские авиалинии», следующий рейсом Стерлитамак-Симферополь, перенёс гостей праздника к истокам городского конкурса, в год 240-летия Стерлитамака.

Творческие коллективы Дворца пионеров – образцовый ансамбль спортивного бального танца «Фламинго», хореографический ансамбль «Веселинка», студия эстрадно-джазового вокала «Voca People» – сопровождали участников праздника на протяжении всего путешествия.

Ведущими праздника были капитан Никита Курунов, студент колледжа строительства и профессиональных технологий, и стюардесса Алсу Ибрагимова, воспитанница детского объединения «Звезда Гайдара». Оба ведущих – победители и призёры городского конкурса «Рыцари золотого пера-2016» и Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы».

Координатор Елена Елисеева рассказала о самом первом конкурсе и первых «ласточках» на Всероссийском уровне.

Юных творцов поздравил обладатель гранта национального проекта «Образование», студент МГУ Тимур Галимов, выпускник пяти детских объединений Дворца пионеров, золотой медалист школы № 7, а от имени педагогов, готовивших и сопровождавших детей на всероссийские конкурсы, к ребятам обратилась В.И.Кремнева, учитель гимназии № 3:

– Сегодня юбилей мы отмечаем:

Немного и немало – десять лет!

Всех «Рыцарей» сердечно поздравляю,

Удачи вам и творческих побед!

Член жюри Г.Р.Ариткулова пожелала конкурсантам удачи и, самое главное, желания творить самим.

С приветственным словом к гостям праздника обратилась директор Дворца пионеров З.М.Баянова, которая и открыла 10-й конкурс юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари золотого пера».

Школы, гимназии и лицеи получили в дар для своих библиотек сборник «Любимый город, гимн тебе пою!» с работами конкурсантов 2006, 2011 и 2016 годов, посвящёнными юбилеям Стерлитамака.

Путешествие завершилось прилётом в Симферополь, ведь именно в Крыму предполагается проведение очередного всероссийского конкурса литературно-художественного творчества. Но для этого надо победить в городском этапе.

Темы конкурсных работ:

1.«Великие мастера слова…» (работы посвящаются творчеству известных русских и российских писателей, поэтов – 80-летию писателя В.Г.Распутина, 85-летию поэтессы Р.Ф.Казаковой, 100-летию поэта-песенника Л.И.Ошанина, 135-летию поэта, писателя и переводчика К.И.Чуковского, 205-летию писателя, философа А.И.Герцена, 230-летию поэта К.И.Батюшкова);

2. «А жизнь идёт…» (история городских конкурсов юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари золотого пера»);

3. «Гайдаровец сегодня – гайдаровец всегда» (к 45-летию гайдаровского движения в Стерлитамаке);

4. «Пионерия на марше» (к 95-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина);

5. Свободная тема.

Участвовать в конкурсе могут школьники, студенты и горожане. Конкурсные работы принимают во Дворце пионеров до 5 марта 2017 года. Требования остаются прежними. Объём работы – не более 5 листов печатного текста формата А4 (шрифт 14, интервал 1, поля 2,5 см каждое,Times New Roman, Word for Windows).

На титульном листе работы указывается информация об участнике конкурса.

Обязательны печатный (для жюри) и электронный варианты работы (флеш-карта или диск). Конкурсанты в номинации «Художественное слово» участвуют сначала в заочном этапе (предоставляют видеозапись выступления вместе с заявкой), прошедшие во второй тур принимают участие в очном этапе 11 марта.

Подведение итогов конкурса пройдёт на театрализованном празднике «Шедевры нашего творчества» 26 апреля во Дворце пионеров и школьников.

Лучшие творческие работы могут быть представлены во Всероссийском конкурсе литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы» летом 2017 года.

Приглашаем партнёров и спонсоров поддержать молодые таланты!

По всем вопросам обращаться к координатору конкурса Елене Евгеньевне Елисеевой, руководителю музея А.Гайдара Дворца пионеров и школьников (телефон 43-09-25).

Подготовила Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104