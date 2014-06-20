Возрождая нравственность

Духовному управлению мусульман РБ исполняется 100 лет

Вековому юбилею посвящено множество событий, которые пройдут в течение года. О праздновании юбилея и роли Управления в жизни республики нашему изданию рассказал первый заместитель председателя-муфтия ЦРо ДУМ РБ Айнур Арсланов.

На рубеже эпох

— Расскажите об истоках создания Управления. Как это стало возможным в 1917 году, когда произошла революция и всюду насаждался атеизм?

— В стране был экономический и политический кризис, менялась власть. Казалось бы, в столь тяжелое время людям было не до религии. Тем не менее, наблюдался духовный подъем, народ сильно переживал за Отечество. В ноябре была утверждена первая в России автономия — Башкурдистан. И для автономии потребовался свой муфтият, объединяющий мусульман республики. А несколькими месяцами ранее, в феврале 1917 года, умер выдающийся башкирский теолог и педагог, шейх Зайнулла Расулев. Его ученики — шакирды — отказались от Духовного управления в Оренбурге. В результате в декабре было учреждено Духовное управление мусульман Башкурдистана. На тот момент большевики еще не боролись с религией так открыто.

— Как жилось мусульманам республики в советское время?

— Поначалу довольно-таки спокойно — они могли посещать мечеть, читать намаз, держать уразу. Но уже в начале 1920-х годов верующих стали, мягко говоря, не поощрять. Постепенно от порицаний перешли к настоящим репрессиям. В 1936 году всех членов Духовного управления мусульман расстреляли как врагов народа. Управление закрыли.

— Но при этом веру у людей отнять не смогли.

— Верно. Люди продолжали верить и совершать обряды. Священники работали подпольно. Впрочем, кое-где продолжали работать и мечети, и церкви. В годы Великой Отечественной войны они выполняли также объединяющую, патриотическую функцию. Власти это понимали и не препятствовали. В Уфе, например, продолжало работать Духовное управление мусульман России. В годы войны им руководил сын Зайнуллы Расулева Габдрахман Расулев.

— В 1992 году Управление удалось возродить. Чья это заслуга?

— Опять же, время было сложное. Распалась страна, зашли в тупик нравственные ориентиры. У народа была огромная духовная потребность, и мусульманам Башкортостана нужна была своя община, свой объединяющий орган. К счастью, в 1992 году в стране изменилось религиозное законодательство, и подобные объединения стали возможны. Надо отдать должное муфтию Нурмухамету Магафуровичу Нигматуллину, который со своей командой сумел заново создать Духовное управление мусульман Башкортостана и стал его председателем. ДУМ республики символизируется соборностью, исходит из низов.

Возвращение к истинным ценностям

— Чем занимается Духовное управление мусульман Республики Башкортостан сегодня?

— Великий Аллах сказал: «Призывай к пути Господа мудростью и добрым увещеванием». Этим мы и занимаемся. Во-первых, ДУМ объединяет мусульман Башкортостана. Во-вторых, обучает их, воспитывает. По инициативе муфтия Нурмухамет-хазрата у нас создан молодежный отдел. К примеру, мы совместно с Советом по государственно-конфессиональным отношениям при Главе республики разработали и осуществили акцию «Ислам против экстремизма». В ее рамках в районах республики устраивали соревнования по борьбе, а в перерывах рассказывали зрителям, что такое традиционный Ислам, какие есть течения, как их отличить. В каждом районе выявляли активистов и налаживали с ними связь. Затем, в Уфе, организовывали круглые столы, культурные мероприятия. Провели пять молодежных слетов, множественные концерты. Благодаря этой работе, которая не прекращается и по сей день, многих удалось отвлечь от радикальных течений. Сейчас все больше жителей республики, будучи этническими мусульманами, стараются соблюдать все каноны — даже в спортзале иногда можно увидеть людей, прерывающих занятия для намаза. Эту массу нужно направить в правильное русло, помочь людям избежать сетей экстремистов. Экстремисты, джихадисты — это обычные бандиты по сути, которые просто прикрываются Исламом и вербуют на свою сторону молодых людей во всем мире. Мы активно противодействуем этому у нас в республике. Наше оружие — Слово. Мы хотим донести до молодых людей истинную суть Ислама, общечеловеческие ценности, которые он несет, — человеколюбие, милосердие, патриотизм.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 19 октября 2016 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

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