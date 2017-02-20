Время платить налоги

До 2 мая 2017 года физические лица обязаны отчитаться о доходах 2016 года и представить в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ.

Отчитаться по налогу на доходы обязаны граждане, которые в 2016 году получили доходы: от продажи имущества, находившегося в собственности менее трёх лет; в денежной и натуральной формах в порядке дарения; в виде выигрыша; от сдачи имущества в аренду; от зарубежных источников.

Представить декларацию должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года.

К налогоплательщикам, несвоевременно представившим налоговую отчётность, будут применяться штрафные санкции согласно НК РФ.

Следует отметить, что граждане, представляющие декларацию по форме 3-НДФЛ исключительно с целью получения налоговых вычетов, могут подать декларацию в течение всего года.

Межрайонная ИФНС России № 3

по Республике Башкортостан

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104