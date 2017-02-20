Время платить налоги
До 2 мая 2017 года физические лица обязаны отчитаться о доходах 2016 года и представить в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ.
Отчитаться по налогу на доходы обязаны граждане, которые в 2016 году получили доходы: от продажи имущества, находившегося в собственности менее трёх лет; в денежной и натуральной формах в порядке дарения; в виде выигрыша; от сдачи имущества в аренду; от зарубежных источников.
Представить декларацию должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.
Налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года.
К налогоплательщикам, несвоевременно представившим налоговую отчётность, будут применяться штрафные санкции согласно НК РФ.
Следует отметить, что граждане, представляющие декларацию по форме 3-НДФЛ исключительно с целью получения налоговых вычетов, могут подать декларацию в течение всего года.
Межрайонная ИФНС России № 3
по Республике Башкортостан
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