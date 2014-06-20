Все умельцы – на Масленицу!

Парк имени Гагарина приглашает всех мастеров, умеющих изготовить сувениры, поделки из дерева, расписать фигурки и т.д., на ярмарку в честь Масленицы.

Выставка-продажа товаров прикладного творчества состоится 26 февраля в парке. Участие бесплатное, запись по телефонам: 8-937-30-888-03, 20-90-15.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104