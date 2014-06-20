Встреча в «Отечестве»

Патриотизм – часть жизни

В кружках и секциях ВПО «Отечество» подростки занимаются рукопашным боем, боксом, карате, обучаются военному делу. Здесь созданы вокально-инструментальный ансамбль, творческая студия, открыт военно-исторический клуб. Двери объединения всегда распахнуты для гостей.

На днях на экскурсию пришли школьники Стерлитамакского филиала башкирского республиканского центра дистанционного обучения детей-инвалидов на дому.

– Патриотизм – не просто красивые слова, а часть нашей жизни. Мы стараемся объяснить это детям, – говорит Юрий Панчишин, учитель коррекции дистанционного центра. – Наши воспитанники не пойдут в армию по состоянию здоровья. Но, как все мальчишки, в душе они – защитники, тянутся к оружию, им интересно узнать о другой стороне жизни. Поэтому мы организовали эту встречу.

Ребята посмотрели фильм о жизни воспитанников ВПО «Отечества»: как парни соревнуются, проводят военно-патриотическую смену в летних лагерях. Педагог-организатор Вячеслав Сабуров рассказал об истории создания объединения и показал образцы оружия. Ребята слушали с интересом, некоторые просили подержать в руках автоматы. А самые смелые пробовали собрать и разобрать автомат Калашникова.

Артём Сементеев живёт в Мелеузе, вместе с отцом специально приехал в Стерлитамак на встречу. Парень в этом году оканчивает школу, собирается поступать в университет на экономический факультет. Он – инвалид-колясочник, но это не мешает жить активно, общаться с друзьями, строить планы на будущее.

– Хожу в секцию лёгкой атлетики, вместе с командой общества инвалидов езжу на соревнования. Участвую в гонках на колясках, занимаюсь метанием копья, толканием ядра. Два года назад выиграл две золотые медали на бобслейной трассе. Ещё люблю стрелять из лука, – рассказывает Артём. – Экскурсия понравилась, впечатлила лекция про оружие времён Великой Отечественной войны, впервые в жизни разбирал автомат. Впечатления яркие, думаю, остальные ребята тоже довольны.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104