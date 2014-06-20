Выставки, смотры, концерты

22 февраля

В 10 часов в школе № 4 состоится финал спартакиады «Слава Отечеству!».

В 11 часов в филиале № 4 МБУ «Централизованная библиотечная система» (молодёжный креатив-центр, пр.Октября, 30) пройдёт встреча участников клуба здоровья «Зелёный мир».

В 12 часов на футбольном поле с искусственным покрытием продолжатся соревнования по мини-футболу на снегу, в 13 часов на многофункциональной площадке школы № 5 продолжится городской турнир по хоккею.

В 14 часов в Городском дворце культуры пройдёт отборочный тур открытого конкурса детской песни «Маленькая звезда».

В 15 часов в Стерлитамакской картинной галерее состоится открытие республиканской выставки-конкурса детского творчества «Крылатые легенды народов Башкортостана», которая продлится всю неделю.

В 16 часов во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» пройдёт закрытие I этапа второго зимнего фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций.

23 февраля

В 14 часов (продолжится в это же время 24, 25 и 26 февраля) в парке культуры и отдыха им.Ю.Гагариина начнётся праздник «Масленица».

В 19 часов в Городском дворце культуры состоится концерт Жавита и Зульфии Шакировых (г.Казань).

24 февраля

В 10 часов в спортивном зале Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса (ул.Садовая, 20) пройдёт турнир по рукопашному бою, посвящённый памяти Айрата Галяуова.

25 февраля

В 10.30 в спортивном зале Стерлитамакского колледжа физической культуры (ул.Садовая, 20) состоится открытое первенство города по спортивному рукопашному бою «Слава Отечеству!».

В 12.45 в центральной детской библиотеке (пр.Октября, 43) состоится занятие кружка «Школа ведущего», в 14 часов начнёт работу кружок «Очумелые ручки», в 15 часов пройдёт фольклорный праздник «Масленицу величаем».

В 19 часов в Городском дворце культуры состоится спектакль «Мастер и Маргарита» (г.Москва).

26 февраля

В 11 часов на площади перед Городским дворцом культуры состоится праздник «Широкая Масленица», в районе р.Ольховки – праздник «Масленица».

В 19 часов в филиале № 4 МБУ «Централизованная библиотечная система» (молодёжный креатив-центр, пр.Октября, 30) пройдёт занятие по английскому языку.

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