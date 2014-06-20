Выход есть

Человек не знает, как жить дальше

«Решила обратиться к вам от безысходности и отчаяния для того, чтобы вы знали, как мы, простые люди, живём. Нам с дочкой уже никто не поможет…

В советские времена мы жили с уверенностью в завтрашнем дне. По образованию я экономист-финансист, работала на машзаводе нормировщиком, потом старшим нормировщиком. После закрытия предприятия устроилась кондуктором троллейбуса. Зарплата небольшая, трудно прожить вдвоём с ребёнком на эти деньги, если прожиточный минимум на человека – 8982 рубля (справку с места работы прилагаю).

При такой «хорошей» жизни образовался долг по квартплате – 12 тысяч рублей. У дочери энцефалопатия, лечение дорогое. Родственников у нас нет. Хотела заработать денег в Уфе, устроилась кондуктором, но уволилась – зарплата низкая, условия труда ужасные.

Сейчас я работаю дворником в городском ТСЖ, по специальности устроиться трудно, даже если бы и нашла работу, то не прошла бы медкомиссию по состоянию здоровья.

Начало года запомнилось нам навсегда – праздники, в том числе и христианские, мы встречали в нищете. Дочери нет денег на проезд до колледжа. Даже на хлеб денег нет. Социальную стипендию в ноябре оформить не смогли, сейчас собираю справки.

Наши предки воевали за то, чтобы люди жили в достатке, получилось наоборот – в мирное время коротаем век в голоде и нужде. Олигархи живут как «сыр в масле» и не знают, куда деньги девать. Остаётся один выход – взять дочь и идти просить подаяние. Ведь так хочется дотянуть до пенсии, наесться досыта хотя бы хлеба. Мечтаю, чтобы дочь получила образование, тогда буду спокойна. Напечатайте в газете, как выживать таким, как мы».

От редакции. Письмо непростое, это крик души. Получает ли семья помощь от государства? С таким вопросом мы обратились к директору филиала республиканского центра социальной поддержки населения по г.Стерлитамаку Г.Г.Шагимуратову.

Гали Габдулхаевичу семья знакома, она состоит на учёте в филиале, получает социальные пособия. Недавно ведомству пришлось давать информацию после обращения жительницы города к Президенту России.

– Женщина, 1963 года рождения, трудоустроена, дочь учится в колледже. Получает ежемесячное пособие одинокой матери 284 рубля и увеличение на детей из малоимущих семей – 132 рубля, до 31 января 2016 года получала субсидию на оплату коммунальных услуг. Потом документы для получения этой льготы не оформляла, – говорит директор филиала. – Мы ей ещё раз разъяснили порядок предоставления субсидий и других льгот, конечно же, поможем в оформлении. По-человечески жаль людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, таких сейчас немало. Всё, что положено в соответствии с законодательством, оформляем при обращении. Но многое от нас не зависит, мы можем решать вопросы только в рамках своей компетенции. Возможно, с улучшением экономической ситуации в стране таких семей станет меньше. Может быть, в некоторых вопросах им помогут другие социальные службы и организации.

Да, в Стерлитамаке есть организации, готовые оказать поддержку. Мы встретились с руководителем банка вещей «С миру по нитке» И.А.Долгих.

«Мы работаем три года, создавали проект для помощи одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным и одиноким мамам, беженцам, погорельцам, людям без определённого места жительства, – говорит Илиза Адгамовна. – Раздаём бесплатно одежду, обувь, посуду, кухонную утварь, мебель, шторы и т.д. Эти вещи приносят люди, которым есть чем поделиться.

Помогаем всем обратившимся, в нашей картотеке уже 1000 человек, это жители Стерлитамака и близлежащих сёл и деревень, единственное условие – показать документ, удостоверяющий личность и справку из центра социальной поддержки населения о том, что человек получает пособие. Едой помочь не сможем, так как нет условий для хранения продуктов. Если нужна помощь, обращайтесь по адресу: г.Стерлитамак, улица Якутова, 9 «б».

Семье готовы помочь и в Никольском кафедральном соборе: «При нашем соборе четыре года назад открылась социально-приходская служба, – рассказывает координатор социальной деятельности собора Ольга Юрьевна Хаванская. – Поддерживаем малоимущих, престарелых людей, семьи, которые нуждаются. При храме создан склад гуманитарной помощи, он сформирован за счёт пожертвований людей. Мы даём одежду, обувь, предметы бытовой химии, продукты питания (крупы, сахар и т.д.). Вещи новые или в хорошем состоянии. Обратиться может человек любого вероисповедания, оказавшийся в трудном положении, достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, и справку, что он нуждается в социальной помощи.

В церкви окажут и духовную поддержку, если необходимо, организуем встречу со священником. Наш адрес: улица Калинина, 52».

Однозначного ответа на письмо дать невозможно. Безусловно, семья нуждается в поддержке и внимании. И люди, организации, некоммерческие предприятия готовы им помочь.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104