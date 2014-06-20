«Я благодарна судьбе за любимую работу»

Портрет современного педагога

– Вы родом из детства?

– Детство и родительский дом для меня, как, наверное, и для всех – начало начал. Я родилась в деревне Гумерово Ишимбайского района. Какая там красота! Горы, леса, река Зиган с прозрачной ключевой водой. Мои родители живут там до сих пор. Они вместе уже 55 лет. Моя мама – мать-героиня, отец осваивал целину в Казахстане, награждён орденом «Знак Почёта». В нашей семье очень бережно относятся к детям и очень серьёзно – к любому труду. Мной никогда не командовали и не указывали, что и как нужно делать. В башкирской народной педагогике детей наставляют и воспитывают до 12 лет. А с этого возраста начинается саморазвитие. Подросток делает всё самостоятельно, увеличивая полученный в раннем детстве запас опыта, знаний и умений. Самостоятельность – прежде всего свобода, основанная на доверии. Да, взрослые доверяют, но в то же время требуют ответственности за совершённые поступки. Так же было и со мной.

Окончив начальную школу, поехала в Стерлитамак, где жила и училась в лицее-интернате № 2. Затем поступила в СГПИ на факультет башкирской филологии. Закончила и начала работать учителем в БЛИ № 3. В 2002 году участвовала в педагогическом конкурсе на региональном этапе. Там меня ожидал успех – Гран-при как лучшему учителю башкирского языка и литературы. Через два года стала заместителем директора лицея, а через год – директором. Я благодарна моим дорогим родителям за любовь и правильное воспитание, а судьбе – за любимую работу.

– В каком времени вы хотели бы жить?

– Несколько раз задумывалась об этом. Однозначного ответа дать не могу. Меня интересуют разные исторические эпохи, но больше всего, пожалуй, конец XIX, а также начало и середина XXвека. Почему? Хотелось бы лично познакомиться с блестящей плеядой башкирских поэтов, писателей, философов: М.Уметбаевым, Ш.Аминевым-Тамьяни, Ш.Бабичем, А.Тагировым, М.Гафури. Они обогатили новыми идеями не только филологию, но и философию, языкознание, социологию. Башкирские просветители делали первые шаги в решении проблем, связанных с историей, языком, литературой, мировоззрением башкирского народа. Всё это меня увлекает и как человека, и как филолога. А ещё мечтаю оказаться в 50-60-х годах прошлого века и работать школьным учителем. Меня привлекают, а если точнее – просто очаровывают любознательность, находчивость, идейность и природная интеллигентность ребят того времени. Подкупают также их романтизм и совершенно искреннее желание любить и быть любимыми. Хочется узнать, почему они были такими?

– Какой самый счастливый возраст для женщины?

– У каждого из нас жизнь складывается по-разному, и счастье каждый понимает по-своему. Возраст тут ни при чём. Дело – во внутренних ощущениях человека. Когда дружишь с собственным внутренним миром, начинаешь ощущать гармонию, которую не отравляют больная совесть, обиды, зависть, злость, приходит ощущение счастья.

Я росла среди гор. Бывало, мы с родителями ездили на сенокос или в лес и оставались там с ночёвкой. Утром приходило ощущение счастья. Просыпаешься рано-рано. Рассвет ещё не занялся. Горы и деревья окутаны таинственным туманом. За туманной полосой – бездонное небо в розовых отблесках зари. На душе тишина и покой – ни страданий, ни тревог… Благодать! Полное ощущение счастья. И сейчас со мной такое бывает. Словом, счастье не зависит от возраста. Когда у женщины всё хорошо, тогда и возраст у неё счастливый.

– Ваше любимое блюдо?

– Я люблю всё, что готовит моя мама.

– Какого предмета не хватает в наших школах?

– Подробного изучения правил этикета. Нет, уроки этики, конечно, есть, но в недостаточном объёме. Детей необходимо многому научить, ведь современный этикет – это целый набор правил и хороших манер. Они учат, как нужно знакомиться, здороваться, накрывать на стол, ходить в гости, правильно понимать друг друга и т.д.

– Разве трудно при желании понять другого человека?

– Проблема в том, что одни не умеют говорить, а другие слушать. Её решает этикет речи. Обратите внимание: между почти одинаковыми глаголами «слушать» и «слышать» – целая пропасть, хотя только одна буква делает их разными. И беда не в том, что кто-то не умеет или не хочет внимательно слушать. Знаменитая чеховская фраза о краткости – сестре таланта – это по сути главный принцип риторики. Любую мысль можно изложить, не вдаваясь в дебри подробностей, убивающие интерес к разговору. Чтобы сделать увлекательной как устную, так и письменную речь, нужно серьёзно учиться. Одного урока или факультативного занятия для этого недостаточно.

А ещё мне хочется, чтобы дети не только хорошо говорили, но красиво двигались. Ритмика в школе нужна и уроки творчества тоже. Сердце радуется, когда видишь, как мальчик или девочка делают что-то своими руками – картины пишут, машину водят, украшения мастерят.

– Вы любите петь наедине с собой?

– Да. Я вообще люблю петь. Пою разные песни. Не всегда знаю слова, обычно напеваю мелодию. Одна из моих любимых песен – «Течёт река Волга» в первом исполнении Людмилы Зыкиной. Пою башкирские песни, но не старинные, которые я очень люблю слушать, а ретро. Старинные песни у нас даже не песни, а истории о жизни людей. Например, песня «Семь девушек» – целое сказание о том, как похищенные казахами юные башкирки бежали из плена. А песня «Таштугай» – трагедия, где накал страстей не уступает шекспировской буре чувств.

Башкиры – очень древний народ. За всё время своего существования они испытали много горестей, но сохранили добросердечие и способность сочувствовать чужому горю. Самое главное для них – чтобы было спокойствие и все жили в согласии. Вышел во двор – всё есть, и слава богу! Построил сосед дом – радуется вся улица. Об этом тоже есть хорошие добрые песни.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 11 февраля 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104