Ястреб или… сова?

Как птицы подбрасывают городским жителям загадки

В редакцию позвонила наша читательница и рассказала, что возле жилого дома по проспекту Октября она наблюдала пернатого хищника:

– Я вышла на балкон и заметила: напротив, на уровне четвёртого этажа, на ветке дерева сидит то ли ястреб, то ли беркут. Взлетает, гоняется за воробьями, потом снова садится на ветви. Полдня он провёл неподалёку от нашего дома, потом улетел. Интересно, как оказалась хищная птица в городе?

– Вряд ли это был ястреб-перепелятник: эти птицы на зиму отлетают южнее, – считает орнитолог Валерий Жарков. – Гоняться за воробьями – это больше похоже на манеру ястреба-тетеревятника. Он и воронами не брезгует. Но, оказавшись в черте города, ястреб-тетеревятник никогда не сядет посреди жилого массива. Ведь тогда его будет сопровождать целый эскорт из городских птиц, его станут «облаивать» вороны, сороки и воробьи. К тому же ястреб не любит, когда от него скрыт обзор местности. Что мы видим в городе? Здания и кусочек неба? Только если ястреб заприметит островок из высоких деревьев вдали от домов, то может остановиться и посидеть. Так что, если вы заметили вблизи многоэтажки пернатого хищника, это, скорее всего, сова.

– Неужели можно спутать сову с ястребом?

– Смотря какую сову. У неясыти, например, огромные глаза. А вот короткохвостую ушастую сову издалека вполне можно принять за кого-то из семейства ястребиных: у них большие крылья и пёстрое оперенье. Кстати, именно сова может просидеть на одном месте полдня. А ястреб не бездельник, просто так сидеть не станет: постарается устроить засаду на мелких птиц, потом бросится в атаку, потом опять спрячется. Совам есть чем поживиться в городе: они могут промышлять мышами на свалках. Ястребы же охотятся только на птиц. Поговаривают, что ястреб может схватить зайчонка, но чаще всего хищник осматривает небо. Со мной был случай: шёл я вдоль речки, и вдруг на голову мне, хлопая крыльями, осыпалась стая куропаток. Квохчут – испугались ястреба. Ястреб сел на высоком тополе и высматривает, что будет дальше. Куропатки меня увидели и, как горох, покатились в кусты – убежали. Ястреб понял: сорвалась охота. Улетел. То есть со всех сторон выходит, что в городе ему тесно. Городских сизых голубей в последнее время стало меньше, и сегодня легкая добыча для ястреба – домашние голуби. Для хозяина голубятни ястреб – беда: у этой птицы прекрасное зрение и огромная скорость полёта, при этом она очень осторожна. Голубятники, бывает, стреляют в ястребов, но это не панацея. Уберечь от них голубей трудно.

– Горожане могут что-то сделать для хищной птицы, которая, по их мнению, нуждается в помощи?

– Вряд ли. Кормить её тяжело. Я однажды выкармливал сокола-пустельгу – клал ему кусочки сырого мяса прямо в клюв… Между прочим, хотя охотничьи соколы ценились всегда, они и сейчас полезны людям: около крупных военных аэропортов действуют службы соколятников. Крылатые хищники разгоняют птиц, ведь ворона или галка, попав в турбину двигателя, может вызвать его остановку или взрыв…

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104