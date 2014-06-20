Занятия по воинскому учёту

16 февраля с 10 до 13 часов администрация городского округа совместно с военным комиссариатом города Стерлитамака и Стерлитамакского района проведут в ГДК инструкторско-методические занятия с работниками организаций, осуществляющими воинский учёт граждан, пребывающих в запасе Вооружённых сил РФ. Регистрация участников начнётся в 9.30.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104