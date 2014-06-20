Затяжные снегопады – испытание для всех

В ближайшие дни ожидаются обильные снегопады. Специализированным организациям в такую погоду приходится работать в круглосуточном усиленном режиме. Для своевременной уборки города требуется также содействие предприятий и организаций на закреплённых территориях.

Администрация городского округа обращается к стерлитамакцам и, в первую очередь, к автолюбителям с просьбой не ставить машины вдоль дорог, особенно по центральным улицам, поскольку это не даёт возможности снегоуборочной технике очистить проезжую часть. Каждая припаркованная у обочины машина становится настоящим препятствием.

Следует отметить, что на городских территориях уборка от снега проводится достаточно оперативно. Однако ускорить своевременный вывоз снега с внутриквартальных территорий крайне сложно, поскольку вся имеющаяся техника задействована на расчистке дорог первой категории. Чтобы не возникло снежного коллапса, когда легковые машины уже не смогут проехать по жилому кварталу, необходимо участие каждого неравнодушного жителя в преодолении снежных заносов.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства

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