Жизнь в стиле эко

Кто спит с открытым глазом?

Как все мы привыкли к городской жизни, к стенам своей квартиры! Природа стала для нас только местом отдыха. Но что мы оставляем после пикников? Лесные поляны и берега рек превращаются в настоящие свалки. Не случайно 2017 год объявлен Годом экологии. Вот и сотрудники городской библиотечной системы развернули активную агитацию по защите природы от бытового и промышленного варварства.

В феврале читателей пригласили в молодёжный креатив-центр на день открытых дверей. Программа «Жизнь в стиле эко» – это разнообразные мастер-классы, акции, просмотры тематических фильмов, а также дегустация фиточая и оригинальные тренинг-игры. Состоялась видеоконференция со старшим научным сотрудником Национального парка «Башкирия» и заповедника «Шульган-Таш» Ильдусом Нурмухаметовым, где обсуждались вопросы значимости парков и заповедников, условия посещений особо охраняемых природных территорий, возможности сохранения флоры и фауны нашей планеты.

Заведующая центром Лэйсэн Сайфутдинова рассказала о целях и задачах юных защитников природы – учеников школ №№ 15 и 30, активистов общественного объединения «Молодая гвардия».

Библиотекарь Гульнара Шарафутдинова провела отличный мастер-класс. Она учила ребятишек начальных классов превращать пластиковые бутылки в столовые для птиц. Дети всё сделали сами и даже повесили на деревья кормушки для пернатых друзей.

У вас скопились старые газеты и журналы?

Из них можно сделать корзинки, вазочки, декоративные фигурки, игрушки для малышей. Фаузия Шагимухаметова провела очередной мастер-класс по изготовлению оригинальных изделий из старой бумаги.

Педагоги утверждают, что познание мира для ребёнка начинается с развития мелкой моторики. Марина Кудрейко учила детей-дошколят рисовать картины поролоновыми губками, а Юлия Фролова – войлоковалянию.

Библиотекари центральной библиотечной системы тем временем проводили масштабное мероприятие в «Читающем троллейбусе» (на снимке). Пассажиры троллейбуса, следующего по маршруту № 6, оказались в атмосфере весёлого праздника. Салон был украшен эмблемами Года экологии и рисунками юннатов из городского экологического центра.

Ведущие Наталья Клочкова и Юлия Фаттахова знакомили пассажиров с книгами и альбомами о живой природе. Рассказывали о необычных фактах из жизни животных и растений. Мало кто знает, что желудок полярного медведя вмещает около 68 килограммов мяса, а дельфины спят с одним открытым глазом, помидор в старину считался ядовитым, морковка – фруктом. Никто не мог ответить на вопрос, чем является банан – овощем, ягодой или фруктом? Лишь вновь вошедший пассажир с ходу выдал правильный ответ – ягодой! За каждый правильный ответ экологической викторины участники получали зелёную ленту. Дело в том, что сотрудники центральной библиотечной системы и Стерлитамакское троллейбусное управление запустили акцию «Зелёная лента». Каждый, кто будет активно участвовать в мероприятиях, организованных библиотеками, получит такую ленту, станет претендентом на получение призов. Для этого нужно выслать своё фото с лентой в нашу группу «ВКонтакте». Призы будут разыгрываться четырежды: зимой, весной, летом и осенью.

В заключение этого насыщенного дня был показан документальный фильм «Дом» режиссёра Люка Бессона и всемирно известного фотографа Яна Артюса-Бертрана.

Н.КЛОЧКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104