«Золотая шайба-2017»

В информации о финальных поединках команд старшей возрастной группы мы уже сообщали, что 3 января в Стерлитамаке начались игры первенства города среди детских и юношеских команд на призы Всероссийского клуба «Золотая шайба-2017».

Поединки на ледовых кортах продолжались полтора месяца, невзирая на непогоду и морозы. Теперь, наблюдая за решающей схваткой хоккейных команд младшей возрастной группы на площадке школы № 5, с помощью педагогов центра внешкольной работы «Надежда» – одного из организаторов соревнований – подводим итоги городского этапа «Золотой шайбы».

Итак, в средней возрастной группе хоккеистов 2004-2005 гг.р. первое место заняла команда школы № 35, вторым призёром стала команда школы № 32, бронзовые медали завоевала команда школы № 33. Лучшими игроками признаны: нападающий Никита Вигель (школа № 35), защитник Тагир Туяренбитов (школа № 33), вратарь Алекс Артемьев (школа № 32).

В жарких поединках команд младшей возрастной группы сильнейшими оказались хоккеисты школы № 32, второе и третье места соответственно заняли команды школы № 35 и школы № 33. Лучшим нападающим был назван ученик школы № 32 Захар Галако, лучшим защитником – учащийся школы № 35 Никита Видинеев, лучшим вратарём – Надир Сарбаев из школы № 33.

Команды-победители и призёры награждены кубками, грамотами, медалями, а лучшие игроки – памятными подарками.

Тем временем победительница городского первенства в старшей возрастной группе – команда юношей 2002-2003 гг.р. «Спортивные надежды» (тренеры П.Ю.Иванов и Г.С.Субботин) – выступила в республиканских соревнованиях по хоккею «Золотая шайба» в Салавате и заняла третье призовое место. Выиграв у себя в подгруппе у команды «Кристалл» из Кушнаренково (10:0) и у команды «Сапсан» из Мелеуза (4:2), наши ребята проиграли уфимцам – 2:4; в стыковом матче за бронзовые медали они разгромили команду «Алмаз» из Салавата со счётом 16:0!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104