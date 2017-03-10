100 километров дорог

В республике за минувший год построены 100 километров новых региональных дорог и улиц в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, а также новый мост через Белую в столице. В Аскинском, Бураевском, Кугарчинском, Караидельском, Мишкинском, Миякинском, Салаватском, Учалинском районах построены девять подъездных дорог к населённым пунктам. На эти цели в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» федеральный бюджет выделил 267 млн рублей. Отремонтированы 850 километров дорог и 26 мостовых сооружений. В целом объём средств дорожного фонда республики составил в 2016 году 15,5 млрд рублей (из них федеральный бюджет выделил 2,9 млрд). На финансирование дорог регионального и муниципального значения направлены 8,2 млрд рублей, местных дорог – 6,4 млрд.

В 2017 году расходы дорожного фонда утверждены в объёме 12,86 млрд руб., плюс 3,4 млрд руб.переходящего остатка федеральных средств. В рамках территориального заказа планируется завершить строительство дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда с выходом на дорогу Бирск – Тастуба – Сатка протяжённостью 19 км. Также продолжится строительство участка Мишкино – Старобалтачево автодороги Бирск – Тастуба – Сатка на участке обхода райцентра Караидель с мостом через реку Уфу протяжённостью 9 км. Реконструкция ждёт дорогу Старосубхангулово – Мраково. Готовится тендер на реконструкцию дороги Бирск – Тастуба – Сатка на обходе от Караидели до Тастубы протяжённостью 61 км.

Продолжится строительство подъездов к населённым пунктам с привлечением федеральных средств. В 2017-м на эти цели выделено в 2,5 раза больше денег – 634 млн рублей. Подписаны соглашения на строительство 14 объектов в Альшеевском, Бураевском, Балтачевском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Зилаирском, Илишевском, Караидельском, Салаватском, Стерлитамакском районах. «Администрациям муниципалитетов необходимо своевременно заключить контракты с подрядчиками. По условию финансирования, работы должны быть выполнены в этом году», – напомнил замруководителя ведомства Альберт Сулейманов.

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