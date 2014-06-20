А потом он взял нож…
Верховный суд республики вынес приговор 57-летнему жителю г.Стерлитамака Ринату К. Мужчина признан виновным в убийстве двух лиц с целью сокрытия другого преступления и в угрозе убийством.
Установлено, что в марте прошлого года К. распивал в своей стерлитамакской квартире алкоголь с сожительницей и её подругой. Будучи пьяным, он устроил с 44-летней гражданской женой скандал. В ходе ссоры злоумышленник взял кухонный нож и ударил женщину в область шеи.
Испугавшись, что подруга сообщит о преступлении в полицию, К. убил и её.
Утром в квартиру обвиняемого пришёл сожитель убитой подруги, поскольку не смог до неё дозвониться. Увидев следы крови и тела потерпевших, он попытался вызвать полицию, однако преступник с ножом в руках пригрозил ему убийством и скрылся.
К. был задержан сотрудниками полиции вечером того же дня около своего подъезда. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила его вменяемость.
Ранее мужчина был судим за убийство женщины с отягчающими обстоятельствами и причинение тяжкого вреда здоровью мужчины, повлёкшего его смерть. В общей сложности он провёл в местах лишения свободы около 18 лет.
Подсудимый частично признал вину в совершении преступления. Пытаясь оправдаться, К. неоднократно менял показания в суде, выдвигая всё новые и новые версии произошедшего.
Суд, приняв во внимание характеристику подсудимого, опасность его злодеяний для общества, приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.
По материалам пресс-службы прокуратуры РБ