Башкирская содовая компания на треть увеличила налоговые отчисления

По итогам 2016 года БСК перечислила более 8,7 млрд рублей налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды России, Башкирии и Стерлитамака.

Успешная деятельность предприятия обеспечила рост налоговых отчислений. В 2016 году поступления от компании в бюджет и внебюджетные фонды выросли на 2,3 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. А за последние два года сумма возросла более чем в два раза.

Башкирской содовой компании не только удалось сохранить лидерство в производстве основных видов продукции, но и улучшить финансовые показатели.

Постоянная модернизация, расширение действующих производств и создание новых, выпуск продукции высокого качества и укрепление статуса надёжного поставщика, а также всесторонняя поддержка социальных проектов и благотворительность продолжают оставаться основными приоритетными задачами для Башкирской содовой компании.

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