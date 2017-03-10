Дорогу прекрасному полу

Поздравляем жительниц Башкортостана с 8 Марта!

Сегодня никто не удивляется тому, что женщины играют заметную роль в обществе. И занимают лидирующие позиции в самых разных сферах деятельности — от культуры до экономики. В преддверии праздника мы рассказываем о современных женщинах Башкортостана.

Здоровая женщина — здоровая страна

Как бы ни развивался мир, главным предназначением женщины было и остается материнство. Поддержка матерей в нашей республике — один из приоритетов. Об этом, в частности, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на открытии Республиканского перинатального центра в ноябре:

— За последние полтора года Республика Башкортостан совершила гигантский положительный шаг вперед в области охраны материнства и детства. С 2014 года вы более чем на 20 процентов снизили показатель младенческой смертности. Сейчас он составляет 5,8-5,9. Это ниже среднероссийского уровня и существенно ниже того показателя, который был еще совсем недавно.

Хотела бы отметить, что у республики еще колоссальный резерв дополнительных возможностей. Все, что вы успели сделать, это как большая выстроенная трехуровневая система. Она сейчас будет дополнительно надстроена замечательным перинатальным центром, который явится ее координатором. Здесь полностью созданы локальная телемедицинская сеть и мощный республиканский телемедицинский центр, который позволяет выполнять этому центру действительно координирующую роль, фактически возглавляя всю трехуровневую систему родильных домов первого и второго уровня, и контролировать каждый день каждую вновь зарегистрированную беременную женщину и каждого вновь родившегося ребеночка. Это очень важно.

Безусловно, работа ведется по всей республике. Так, недавно введены в эксплуатацию перинатальные центры в селе Месягутово и городе Октябрьский.

Кроме того, стоит отметить деятельность благотворительного диагностического центра женского здоровья «Белая роза», который открылся год назад в Уфе по инициативе президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Здесь бесплатно могут пройти диагностику все женщины Башкортостана.

— Ежедневно в центре бесплатно обследуются 25-30 женщин, — рассказала главный врач клиники Зухра Гурова. — Прием ведут акушеры-гинекологи, маммологи, два врача УЗИ, а также рентгенолог, психолог и средний медицинский персонал. С момента открытия центра здесь обследовано и проконсультировано около 9 тысяч женщин. За 2,5 часа наши

специалисты обследуют всю систему репродуктивных органов женщины и устанавливают диагноз.

Светлана Медведева, посетив «Белую Розу» в ноябре, отметила:

— Мы должны призывать женщин быть внимательными к своему здоровью. Здоровая женщина — это здоровая семья, здоровая нация, здоровая страна.

На первом плане

Конечно, сегодня женщины не ограничиваются ролью матерей и хранительниц семейного очага, но и активно участвуют в общественной жизни — политике, бизнесе, культуре, спорте и многих других сферах. Среди известных на всю страну женщин много наших землячек. Это, например, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина — кстати, первая женщина на этой должности. Большого успеха добилась гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева. Примером подражания для бизнес-леди стала уроженка Уфы телеведущая Эвелина Хромченко.

— Современная женщина — это уже не обязательно просто жена и домохозяйка, — рассуждает директор Гильдии медиаторов РБ Полина Вишневская. — Мы получили возможность развиваться и заниматься практически любым делом себе по душе, не ограничивая и не связывая себя условностями и предубеждениями. Разумеется, все мы разные, у каждой

свои цели в жизни и свое мировоззрение. Что касается меня, я безумно благодарна своим родителям, что меня воспитывали без навязывания идеи, что единственная цель девочки —

это поскорее выйти замуж и рожать детей. Нет, мне с детства прививали широту мысли и поощряли любое саморазвитие. С третьего курса университета я начала принимать активное участие в общественной жизни нашей республики — была избрана, а потом и переизбрана в Молодежную палату Уфы, долгое время состояла в региональном общественном совете

«Молодой Гвардии» и была пресс-секретарем этой организации. Сейчас мне 28 лет, и я возглавляю семейную юридическую компанию, развиваю еще несколько собственных бизнес-направлений. Помимо работы имею массу увлечений — от чтения до сноуборда… Сегодня перед нами, женщинами, открыт весь мир, столько всего интересного происходит вокруг.

Да, мы всего лишь женщины, и именно мы сегодня меняем этот мир к лучшему.

В этом плане показателен международный форум «Диалог женщин. Благотворительность без границ», который прошел в столице Башкортостана 17 и 18 ноября 2016 года. На нем

представительницы прекрасного пола делились опытом предпринимательства, благотворительной деятельности.

— Мы, женщины, можем быть разными: выстраивать свою жизнь вокруг семьи или активно делать карьеру; стремиться участвовать в политической жизни или заниматься социальным предпринимательством; говорить на одном языке с бизнесом или как никто уметь слышать ребенка, — подытожила участница форума Ирина Евдокимова.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 марта 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

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