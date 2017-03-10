Дуракам закон не писан…

В театре – премьера!

Кто в русском фольклоре самый главный герой? Иван-дурак! Он и Сивку-Бурку заарканил, и в загранкомандировки государь только его посылал, и женился парень выгодно – на Царь-девице. «Дуракам – счастье», – говорят завистники. А почему? Потому, что им закон не писан. Они свободны от гламура и креатива, от фальшивых оханий и вздохов, от моды и политики. Они смелы, простодушны, не льстят начальству. Они рубят сплеча, а любят сгоряча! Царь-девицам всё это очень по вкусу. В последнее время такой герой появился и во Франции. Зовут его Франсуа Пиньон. Почтенной публике рассказал о нём знаменитый французский режиссёр, сценарист и продюсер Франсис Вебер в самых известных картинах – «Игрушка», «Ужин с придурком», «Невезучие»…

Как обрадовались и удивились стерлитамакские зрители, когда узнали, что в русском драматическом театре назревает премьера спектакля по пьесе Франсиса Вебера «Ужин с дураком».

МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ

При кажущейся внешней простоте «Ужин с дураком» – сложная вещь. Как, например, играть роль главного героя? От решения этой проблемы зависит весь настрой спектакля. Режиссёра-постановщика, на мой взгляд, подстерегали две опасности: уступишь соблазну и сделаешь Франсуа Пиньона обычным недалёким человечком – получишь примитивную жёсткую комедию; ударишься в сентиментализм – появится скучная мелодрама. Режиссёр-постановщик Людмила Исмайлова и артист Гилюс Мингазов удачно избежали крайностей, подарив зрителям весёлую и поучительную историю о том, как смешной простодушный человек, который и «молчал невпопад, и не в такт подпевал, и всегда говорил про другое», в очередной раз победил чванство, высокомерие и тщеславие людей, вообразивших себя сильными мира сего. Не зря же в кабинете у модного креативного издателя мосье Пьера висит портрет молодого Бонапарта. Очень красноречивая деталь! Хозяин уверенно «глядит в Наполеоны» и развлекается тем, что приглашает на ужин нового знакомого, по его мнению, дурачка, и весь вечер издевается над ним вместе с такими же умными приятелями. Недалеко ушёл представитель самой интеллигентной и гуманной профессии – лечащий врач Пьера (Артемий Зайцев), который зазывал к себе на вечеринку некрасивых девушек. Его друзья, посовещавшись, вручали приз самой уродливой. Вот так веселились беззаботные, успешные сливки общества, обременённые лишь деньгами и связями. Однако Пьер, в исполнении артиста Сергея Сапунова, не так прост, как может показаться на первый взгляд, – за толстым слоем эгоизма и самоуверенности скрывался совсем неплохой человек, способный любить и дружить. И только Франсуа Пиньону удалось в конце концов реанимировать его добрые чувства.

Когда происходит что-то необычное, французы говорят: «Ищите женщину». В истории взаимоотношений Пьера и Франсуа большую, если не главную, роль сыграла жена Пьера – Кристина. Актриса Регина Рушатова сумела сыграть не просто француженку, а настоящую парижанку – красивую, элегантную, остроумную и капризную… Капризы – это так, для шарма. Чувствовалось, что Кристина добрая, умная, чуткая и с достоинством. Она первая оценила Франсуа Пиньона, его сердце и душу.

О ЧЁМ РАССКАЗАЛИ ДЕКОРАЦИИ?

Если спектакль одет в непривычные декорации, обычному зрителю нелегко понять замысел художника-постановщика. Премьера «Ужина с дураком». На сцене – причудливое серебряное дерево с извивающимися, словно змеи, ветвями. Вокруг него рассыпаны глазные яблоки. Рядом – красный бронтозавр-столик и овечка с вмонтированным в неё телефоном. Звонок – и овца начинала вещать человеческим голосом. Что хотел сказать художник-постановщик Альберт Нестеров? Как его понять? Можно, конечно, не обращать внимания на его фантастические изыски, сосредоточившись только на действии, но, как говорил поэт: «Послушайте! Ведь, если звёзды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно? Значит – кто-то хочет, чтобы они были?». Приходится включить воображение. Дерево с яблоками – райское? Глазные яблоки (классная метафора!) – не с древа ли познания? Не с их ли помощью прозрели первые люди? А кто в спектакле должен открыть глаза и увидеть реальность в истинном свете? Пьер, его жена Кристина, бывший друг Пьера Леблан (Николай Пушкарёв), циничный красавец-доктор? Развёрнутый ответ – в спектакле!

ТВОЯ БОЛЬ – МОЯ БОЛЬ!

В спектакле были заняты любимые постоянными зрителями актёры: Сергей Сапунов, Артур Ишмухаметов, Анжелика Гришкина, Регина Рушатова, Артемий Зайцев. Не было только обожаемого Ильдара Сахапова. Но поклонницы и поклонники успокоились, когда увидели артиста на портрете в образе матёрого Дон Жуана.

Настоящим открытием стал удивительный Гилюс Мингазов! Роль Франсуа Пиньона не для слабых духом и телом. Франсуа был подвижен, как ртуть (пот лил с артиста в три ручья), и многозначен, как притча. Одновременно и простодушный, и наивный, и обаятельный, и смешной, и смелый – он сгорал от желания помочь попавшему в неловкое положение Пьеру и не только ему. Такова уж была его природа. Блистательный дуэт Пьера и Франсуа заставил зрителей смеяться до слёз. При этом весь зал от всего сердца сочувствовал Франсуа. Пьер с его высокомерными усмешками, чванливой гордостью нувориша и презрением ко всему, что выходит за рамки его понимания, вызывал острую неприязнь. К сожалению, многим из нас нередко приходится встречаться с такими людьми в реальной жизни. Когда Франсуа узнал, что его пригласили на ужин в качестве дурака, на его лице появилась гримаса насмерть обиженного ребёнка. Реакция зрителей была адекватна: твоя боль – моя боль!

Женский вариант Франсуа Пиньона – Марлен (Анжелика Гришкина). Эта красивая, молодая и немного чудаковатая дамочка страдала весьма распространённой болезнью – одиночеством. А она так хотела любить и быть любимой! В погоне за любовью все средства хороши: экстравагантные наряды, астрология, сочинительство. Марлен писала романы, Пьер их издавал – так возникло неземное, по мнению Марлен, чувство. Пьер открещивался от него как мог.

Образ бесталанной писательницы получился трогательным, узнаваемым и близким многим зрительницам. Снова хотелось сказать: твоя боль – моя боль.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 марта 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104