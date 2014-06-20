Как победить в том, чему не учат в школе?

Десятиклассники БЛИ-3 Равиль Султанов и Ренат Япаров любят читать. Что в этом необычного? Дело в том, что особенно их увлекает чтение электрических схем. А ещё они умеют эти схемы грамотно собирать, знают принципы работы кулачкового переключателя и световых индикаторов, могут починить розетку…

Старшеклассники вошли в число призёров второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Лучшими в разных номинациях стали 11 участников из Стерлитамака, школьники из БЛИ-3 заняли третье место в чемпионате «JuniorSkills» в компетенции «Электромонтажные работы». Чемпионат – отличный способ укрепить престиж рабочих специальностей. Но как школьникам удалось обойти студентов профессиональных колледжей?

– На участие в региональном этапе подали заявки более 200 команд, 43 из них состязались в Уфе по семи компетенциям, – рассказывает учитель физики БЛИ-3 и руководитель объединения «Прикладная физика» центра детского (юношеского) технического творчества Ильдар Гильфанович Казнабаев. – Задания представляли собой три модуля: нужно было правильно расставить электрические приборы с учётом схемы, собрать принципиальную электрическую схему и найти неисправности в электрической цепи, не включая её в розетку. Теоретически ребята были готовы, практически – не совсем, поэтому привезли пока только третье место. В школе мы, конечно, собираем электрические цепи на лабораторных работах по физике, но не имеем дело с переменным током и с настоящим оборудованием. О том, как работают предохранитель-разъединитель, кулачковый переключатель или световой индикатор, мои ребята узнали благодаря дополнительному образованию – на занятиях по прикладной физике.

– Ренат – практик, а я больше теоретик, – признаётся Равиль. – В будущем я хочу заниматься наукой. Чемпионат мне был интересен тем, что я сумел проверить свои знания на практике. Элементарные электромонтажные работы надо уметь выполнять каждому – это в жизни пригодится.

– Я дома всю электронику разбирал, – говорит Ренат, – изучал, как ноутбук устроен, как компьютер… Конечно, всё потом собирал, никаких лишних деталей не оставалось! И починить уже много чего могу.

В следующем году ребята снова поедут на «JuniorSkills» – бороться за первое место.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104