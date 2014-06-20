– Как живёшь, Ашкадар?

– Живу так, как относятся ко мне люди

Мы быстро привыкаем к хорошему, к плохому, к сожалению, – тоже. Какой становится из года в год река Ашкадар, мы особо не замечаем и не задумываемся о её будущем. А вот вернувшийся из дальних стран в родной город человек помнит многое и замечает любые изменения. Осознанно пишу «вернувшийся». На родину ведь не приезжают, а возвращаются.

Автор статьи «Загадки Ашкадара» (СР № 16 от 26.01.17), бесспорно, – очень добрый человек, он помнит замечательное прошлое реки. С любовью пишет об Ашкадаре. А ведь сегодня этой реке очень непросто.

Люди всегда тянулись к рекам. Больше, чем к лесу и дорогам. Лес можно вырастить, дороги можно построить, а рукотворных рек в наших краях нет. Они – подарок природы и очень беззащитны. Посмотрите, сколько деревень на берегах Ашкадара! Покровка и Наумовка, Айгулево и Аючево, Новофёдоровка и Максютово – только в Стерлитамакском районе, далее – Даниловка и Нордовка в Мелеузовском районе и так вверх по течению…

Воспоминания уважаемого автора о чистой воде Ашкадара, «которую хотелось пить», о многочисленных и разнообразных рыбах и даже раках сегодня у горожан вызовут улыбку. Так же, как и замечание о том, что «на реке функционирует вполне приличный городской пляж». К сожалению, сегодня пляж, на котором в разгар жаркого лета появляется табличка «Купаться запрещено!», назвать приличным нельзя. Проблема пляжа в городе трёх рек есть, и до неё пока руки не доходят. Пляж остался, в основном, таким, каким был 50 лет назад. Именно тогда, в ходе подготовки к 200-летию города, его привели в порядок. Знаю это, потому что благоустройство пляжа стало тогда моим комсомольским поручением… Песок завозили на бортовых грузовиках. Механизмов практически не было. Учащиеся профтехучилищ вручную разгружали машины и разбрасывали песок по берегу. Появились простенькие скамейки и кабинки. Часто на берег перед работой заглядывал М.С.Муллагалямов, председатель исполкома горсовета. Видел, что надо ещё сделать, и помогал…

С тех пор мало что изменилось к лучшему. И даже вода стала непригодной для купания. Были ли у города планы по созданию достойного пляжа? Конечно, были.

Один из них – превратить левый берег Ашкадара от улицы Кутузова до улицы Садовой в сплошную зону отдыха, включая пляж. На бумаге всё было очень красиво, но… там всё и осталось. Позже задумали организовать городской пляж на левом берегу Белой, выше «содовского» моста. Тут дело не дошло даже до проекта. Так и живёт город с 280 тысячами населения с пляжем, который появился при 160 тысячах жителей. Теперь принято говорить о стратегических планах. Возможно, в них найдётся место и для решения этой небольшой, но нужной людям задачи.

Несколько лет назад появилась надежда, что Ашкадар получит вторую жизнь. Республика выделила более 100 млн руб. на облагораживание реки. Их благополучно освоили – деньги утекли, как вода Ашкадара. Реке от этого лучше не стало. Как говорят жители Заашкадарья, стало только хуже. Город не проявил должного внимания и интереса к этому проекту.

Известно, что у каждой реки своя гидрология. Движение воды в реках – это наука, а природа не терпит грубого вмешательства в свои законы. Те, кто осваивал деньги, видимо, меньше всего думали об этом. Для них главным было количество перемещённого песка и гравия. В ближайшие годы таких денег уже не будет. И если что-то и придётся делать, то только самому Стерлитамаку.

Большим достижением для Ашкадара стал капитальный мост. Старожилы помнят, как в половодье переправлялись люди на пароме, катере и лодках. Было небезопасно. Случались неприятности. Два моста – деревянный на улице Кутузова и висячий на улице Хмельницкого – частично решали эту проблему. Но деревянный мост весной уходил под воду. Оставался только подвесной, который, конечно же, не мог обеспечить должную проходимость. Каждую весну за Ашкадаром оставляли автобус и запас топлива, чтобы возить людей по Белорецкому тракту от висячего моста до кирпичного завода и обратно. С появлением нового моста не стало висячего. А ведь он мог быть одной из исторических достопримечательностей города. Мост называли станотинским, по имени председателя исполкома горсовета И.С.Станотина. Снесли его под ложным предлогом, пообещав восстановить в створе улицы Садовой. Не получилось. Толстенные тросы и опоры из труб, видимо, ушли на металлолом.

Новый мост надёжно связал Заашкадарье с городом. Он с полным правом мог бы называться муллагалямовским. Марат Сабитович, как председатель исполкома горсовета, отдал много сил и энергии, чтобы мост был построен.

У нас много рек – Стерля, Ашкадар, Ольховка, Селеук, Куганак и сама Агидель! Как они живут, и как мы к ним относимся? Об этом полезно было бы продолжить разговор, особенно в этом году – объявленном Президентом России В.В.Путиным Годом экологии.

М.ХАКИМОВ

От редакции

Отрадно, когда публикации имеют продолжение – отклики читателей. В редакцию пришло письмо от нашего давнего друга Мидхата Хакимова. Оно написано с чувством глубокого восхищения Ашкадаром и содержит ряд моментов, которые, на наш взгляд, нуждаются в пояснении. Ведущий специалист отдела промышленности, транспорта и связи администрации города Любовь Собачкина отмечает:

– В 2009 году в рамках проекта по расчистке русла реки Ашкадар укрепляли берега, проводили расчистку и спрямление русла. Заказчиком тогда выступило Министерство экологии РБ. Протяжённость участка выполненных работ составила 5,54 км от устья реки Ашкадар до ул.Трубной, ширина по дну реки – 35 м. Из федерального бюджета было выделено 53 млн рублей, а не 100 млн, как указывает М.Г.Хакимов, и это не были деньги республики.

– Будут ли расширять и укреплять берега других городских рек?

– В 2017 году запланированы работы по расчистке и дноуглублению реки Стерли. Для этого из средств федерального бюджета планируют выделить 50 млн рублей. Этот проект разработан Министерством экологии и природопользования РБ и рассчитан на два-три года. Основная цель – снизить негативное воздействие паводковых вод Стерли, сократить последствия чрезвычайных ситуаций, улучшить санитарное и экологическое состояние города.

По-прежнему острой остаётся проблема несанкционированных свалок в прибрежной части рек. Желающих отдохнуть на берегах рек и водоёмов много, но не все готовы убрать за собой мусор, так возникают стихийные свалки.

Конечно, в городе проводятся акции по очистке берегов рек – «Чистые берега», «Воды России», «Зелёная Россия». В них участвуют волонтёры, воспитанники детского экологического центра, студенты высших и средних специальных образовательных учреждений города, работники предприятий и организаций. Большое всем спасибо! Скоро начнутся весенние субботники, и мы просим жителей не оставаться в стороне – следить за чистотой рек и их берегов.

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